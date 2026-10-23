一束科创星光照亮一座城 峰会赋能温州产业向新蝶变

温州日报 2026-10-23 08:24:11

一束光照亮一片创新产业版图，一场峰会激活一座城市创新动能。回眸七届青科会举办之路，峰会舞台上高频迸发的智慧火花，邂逅的前沿技术、高端人才、产业资本等创新要素资源，在会后持续融聚、发酵、蓄势，赋能温州因地制宜大力发展新质生产力，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，全力推动创新温州建设全面成势，持续打响“在温州看见创新中国”品牌。

温州网讯 一束光照亮一片创新产业版图，一场峰会激活一座城市创新动能。

“我们连续参与举办青科会专题论坛活动，希望认识更多行业专家，了解量子产业发展新动向，拓展更多合作机会。”近日，记者走进中国（温州）新光谷，浙江法拉第激光科技有限公司总经理刘珍峰说，高端激光器是发展量子产业的核心基础器件，2024年该公司首次参与峰会量子信息技术论坛，结识了不少行业伙伴，其中不少参会人员成了大客户，接连下单定制特殊波长激光器。

回眸七届青科会举办之路，峰会舞台上高频迸发的智慧火花，邂逅的前沿技术、高端人才、产业资本等创新要素资源，在会后持续融聚、发酵、蓄势，赋能温州因地制宜大力发展新质生产力，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，全力推动创新温州建设全面成势，持续打响“在温州看见创新中国”品牌。

追光而行

壮大激光与光电产业集群

坐落于温州湾新区的中国（温州）新光谷，规划总面积约158.48平方公里，打造“一心两区三片”的发展格局，着力打通从光子基础研究、科研攻关到产业落地的全链条。

新光谷“一心”为省激光智能装备技术创新中心，浙江摩克激光智能装备有限公司作为该中心运营主体，聚焦高功率激光智能制造技术、激光精密制造技术、高性能激光器与光电器件技术三大领域，手握5项国际领先核心技术，拥有授权专利132项。

“青科会就像一张请柬，把人才请进来，让他看平台创能能力，看企业生产实力，了解温州的产业土壤。”摩克激光副总经理曹宇介绍说，近年来省激光智能装备技术创新中心，通过峰会对接了中国工程物理研究院等国内顶尖单位，并建立长期合作。最近总结了14项可以产业化的成果，希望此次能借着峰会找到成果转化的伯乐。

发展新质生产力，平台是支撑，产业是阵地，重在聚链成群，贵在创新引领。新光谷招引落地布居光子、特普创等一批光子赛道企业，壮大激光与光电产业集群。“两区”承担孵化和加速功能，温州激光与光电子协同创新中心与北京大学共建北大—温州激光与光电子联合研发中心；2023年，由中心引进的金融人才团队发起设立雅榕创投，聚焦商业航天、航空、量子科技等早期项目，孵投联动培育企业11家。其中，浙江法拉第激光科技有限公司专注量子科技领域高端稳频激光器研发生产，已成为国家级专精特新“小巨人”企业。

追光而行，高端智造片、产教融合片、产城融合片“三片”联动，激发AI与光子技术交汇，青年科学家与产业一线碰撞，高校科研与地方产业形成合力，打造宜居宜业产业新城。截至2025年，新光谷集聚激光光电企业300家，规上企业141家，年总产值230亿元。

向新而进

赋能一座城市产业蝶变

乘“峰”向新，何止这一束光。

一场科学盛会连续举办八届，让科学之光频频照进这座盛产企业家的“创新之城”，滋养这座城市开放创新的精神气质，驱动科技创新和产业创新和鸣共舞，中国数安港、新光谷等“一港五谷” 新兴产业集群展露“峰”姿。

中国数安港，跻身国家数据要素综合试验区示范园区，致力于打造AI数据安全治理与垂类创新高地，累计注册人工智能生态企业超1600家，依托东南Token运营中心布局大模型、算力资源跨境服务业务。中国眼谷，持续推进“科创中国”国家创新基地建设，构建具有温州特色的眼健康全产业链集群，睛睿之元等一批项目通过峰会平台落地开花。中国基因药谷，全国首个细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心、大分子药物与规模化制备全国重点实验室相继落地，“生长因子之城”启动建设，引聚产业链生态企业500多家，带动生命健康产业规模突破300亿元。云软件谷加快建设开源鸿蒙小镇，扩容人工智能计算中心算力，投用数智安全运营中心，集聚AI上下游企业。智能谷布局具身智能、智能医疗、智能安防等六大产业赛道，目前已入驻企业超1000家。

大力培育和发展新质生产力，既需要新兴产业引领突围，也离不开传统产业固本强基，未来产业蓄能起势。

以峰会为桥梁，国家级学会资源下沉，为温州传统产业转型 “强筋健骨”。“通过峰会对接众多优质资源，为瑞安汽车零部件企业精准匹配专家，加快破解技术难题。”中国汽车工程学会瑞安协同创新中心主任张国祥称，中心推动216家瑞安企业与19家整车厂交流对接，协助瑞安企业取得订单超20亿元，联合开发项目产值预估超10亿元。同时建成汽车零部件 CAE 仿真中心、智能机器人中心，推动“人工智能+制造”行动落地，为区域产业创新升级蹚新路。

以峰会为引擎，前瞻谋划未来产业，抢占发展新赛道。温州以“一港五谷”“一区五园” 为核心载体打造未来产业先导区，加快构建未来产业体系，布局眼脑健康、前沿电池、空天科技、具身智能、生物制造等产业赛道和人工智能垂类模型、脑机接口、量子科技等前沿方向。

温州，站在峰会风口，加快打造“四最”创新生态,不断提升“一区一廊一会一室一孵化” 创新能级，承接峰会红利在更宏阔的空间赋能现代产业集群培育。七年来，温州借峰会之机，累计推动落地117个创新平台、1244个前沿科创项目，激发温州传统制造业向智能化、绿色化、融合化转型。

一场盛会，持续赋能一座城市的产业蝶变。青科会不断将思想交流、人才对接、项目洽谈的峰会流量，转化为产业升级、企业成长、城市创新的持续增量，温州科技创新竞争力排名全国第26位。今年上半年，温州规上工业增加值增长11.4%，增速全省第一，已连续10个季度保持两位数增长，新质生产力的增长势能持续释放。

采访手记

乘峰会之势，聚创新之能。

青科会落地温州以来，持续汇聚全球青年科创力量，推动国家级学会资源下沉、高端创新平台落地、科技成果加速转化，对接温州电气、新能源等“5+5+N”现代产业集群，走出一条以峰会引流创新要素、以平台承载产业升级、以企业激活创新动能的特色路径，为温州培育壮大新质生产力注入源源不断的澎湃动力。

创新是城市发展的核心竞争力，更是产业转型升级的根本动力。本周末第八届峰会开幕，温州，再次登上峰会风口，将以“万亿之城再出发”的奋进姿态，坚定走好创新发展“华山一条路”，汲取峰会力量，在深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设中，加快打造人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”，加速高水平建设创新温州。

来 源：温州日报

原标题： 一束科创星光照亮一座城 峰会赋能温州产业向新蝶变

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com