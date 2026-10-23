温州都市报 2026-10-23 08:31:45

自9月21日启动以来，“世界的温州”外宣城市形象标识全球征集活动热度攀升，面向全球设计师与创意爱好者持续开放。截至10月21日，主办方已收到应征作品199件，征集将于11月11日截止。

温州网讯 自9月21日启动以来，“世界的温州”外宣城市形象标识全球征集活动热度攀升，面向全球设计师与创意爱好者持续开放。截至10月21日，主办方已收到应征作品199件，征集将于11月11日截止。

主办方介绍，活动不仅吸引了广东、浙江、安徽、辽宁、江苏、山东、河南、湖南等地的设计者，还收到来自美国、澳大利亚的投稿。投稿人来自各行各业，以多元视角解读温州，为这座千年商港打造面向世界的城市视觉名片。

本次征集活动由温州市委宣传部主办。据主办方介绍，举办这次征集是温州发展到现阶段的现实需要。其一，城市定位需要视觉承载，“千年商港、幸福温州”的城市定位，还缺少一个可长期使用、反复出现、跨越语言障碍的视觉符号；其二，城市能级提升需要统一表达，园博会、浙BA等重大活动相继落地，对外亮相需要一套稳定统一的形象识别系统；其三，世界温州人的情感需要共同落点，温州有83.6万海外华侨华人，在外的温州人看到这个标识，就应该知道，这是家乡在向世界打招呼。

投稿仅接受邮箱投递，邮件主题统一备注“温州外宣城市形象标识征集+姓名+电话”，投稿邮箱为inwenzhou2026@163.com，咨询电话0577-88097005（工作时间）。提交内容需包括矢量源文件（AI/EPS/CDR等格式）、300dpi及以上高清彩稿（JPG/PNG格式，附标准色值、标准字体说明），以及500字以内的创意理念说明。

奖项方面，设置采纳奖1名（奖金50000元及荣誉证书）、入围奖2名（奖金5000元及荣誉证书）、优秀奖3名（奖金2000元及荣誉证书）。

来 源：温州都市报

原标题： 199件创意作品汇聚“世界的温州” 温州外宣城市形象标识征集火热进行中

记者 姜瑾瑾 叶淦

本文转自：温州新闻网 66wz.com