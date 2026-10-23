温州都市报 2026-10-23 08:34:22

10月21日下午，温州海洋经济发展示范区·浙江工贸职业技术学院产教融合创新发展大会在浙工贸瓯江口校区举行。会上，浙工贸智能电气学院揭牌，人民电器集团董事长郑经洁受聘担任学院产业院长。

温州网讯 10月21日下午，温州海洋经济发展示范区·浙江工贸职业技术学院产教融合创新发展大会在浙工贸瓯江口校区举行。会上，浙工贸智能电气学院揭牌，人民电器集团董事长郑经洁受聘担任学院产业院长。

此次大会由海经区管委会、浙江工贸职业技术学院联合主办，来自北京交通大学、吉林大学、天津大学温州研究院等院校的专家，省电气行业协会、海经区企业家协会，以及60余家重点企业代表参会。

浙工贸党委书记张志东表示，浙工贸扎根温州大湾区办学，发挥“双高”院校优势，将以本次大会为契机，联合海经区与各合作单位共育人才、共促创新，加快建设立足湾区、服务温州、辐射浙江的技能型工科强校。

浙工贸智能电气学院紧扣温州智能电气、海上风电、新能源装备产业需求，由政行校企多方共建，依托电力新能源材料及装备中试基地，同步开展人才培养、技术攻关与成果转化，为区域电气产业输送高技能人才。

会上，海经区与浙工贸签署教科人一体化校地战略合作协议。省电气行业协会与浙工贸签约共建育人平台，电气青蓝工程师班开展师徒结对，把企业新工艺、真实生产项目融入课堂，定向培育高技能实用人才。

会前，“电力新能源材料及装备中试基地”揭牌。该平台是2026年海经区唯一入选的市级现代化中试平台。

近年来，浙工贸通过选派教师担任“科技副总”、共建博士创新站、横向课题攻关等方式，持续赋能辖区企业。

下一步，校地双方将依托智能电气学院、中试基地等载体，持续深化科教融汇、产教融合，优化人才供给、强化技术服务，为温州培育人工智能、海上风电、新型电池等千亿级产业集群提供人才支撑与智力保障。

来 源：温州都市报

原标题： 浙工贸智能电气学院揭牌成立 为智能电气、海上风电、新能源装备产业培育人才

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com