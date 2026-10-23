温州日报 2026-10-23 08:45:14

跨境电商运营中，你会不会使用AI工具，使用效能如何？10月22日，“智创瓯越 跨无止境”2026年温州市跨境电商“AI+技能”大赛在温州跨境通平台正式启动并发布赛事规则，以期以赛带训，以赛选才，批量培养会用AI工具的跨境运营人才。

温州网讯 跨境电商运营中，你会不会使用AI工具，使用效能如何？昨天，“智创瓯越 跨无止境”2026年温州市跨境电商“AI+技能”大赛在温州跨境通平台正式启动并发布赛事规则，以期以赛带训，以赛选才，批量培养会用AI工具的跨境运营人才。

此次大赛吸引了25支队伍参赛，覆盖企业员工、高校学生、社会青年、OPC创业人员等群体，产生的冠、亚、季军，除获得相应的丰厚奖金外，还能拿到温州跨境通平台1间独立办公室1年使用权，折合3.312万元，并享受企业注册登记及财务合规服务1年，价值1.2万元。

2025年，温州跨境电商出口额达287.4亿元，跨境电商主体数量、交易规模稳步增长。人工智能技术正在深刻重塑跨境电商的作业方式——从选品、发品、视觉设计到多语种营销、询盘接待、数据经营，AI工具正以前所未有的速度降低跨境电商的从业门槛，让“一人公司、AI为员工”的创业模式成为现实可能。“在这个变化中，温州面临着本地专业跨境运营、数字营销、数据分析人才供给不足，数字化转型门槛高，AI工具应用尚未普及、载体单一等诸多困难。”温州跨境通平台负责人胡珊珊说。

9月14日至10月20日为大赛报名阶段，分为3个赛道进行比拼。AI创客启航组，面向大学生创业者、社会创业青年、对跨境电商和AI感兴趣但尚未系统入局的群体，每组6人以内，侧重AI选品洞察、AI内容生成、AI工具快速上手、创业可行性方案等考核内容；AI跨境成长组，面向从事跨境电商的中小卖家、初创企业、内贸转外贸企业，每组3人以内，侧重考核AI发品与Listing优化、AI多语种营销、影刀RPA流程自动化提效、多平台协同运营；AI产业出海组，则面向传统国际贸易企业、工厂型企业、二代接班企业、品牌出海企业，每组3人以内，侧重考核AI选品与供应链匹配、AI建站与品牌内容、影刀RPA数据采集与报表自动化、全域出海策略。

所有赛道选手均可使用Alibaba、Amazon、TikTok Shop、Temu、自建站等任一平台店铺账号参赛，重点考察运用双AI工具实现“从0到1起步”或“从1到10增长”的实战能力。决赛将于10月31日举行，冠亚季军除相应奖金外，还可各获得创业大礼包一份，帮助获奖选手真正实现“零门槛创业”。

来 源：温州日报

原标题： 2026温州跨境电商“AI+技能”大赛启动 奖金+办公室使用权1年

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com