前三季度我国消费市场继续扩容
央视网 2026-10-23 09:23:59
前三季度，我国消费市场继续扩容。商品和服务供给不断优化，新业态新场景持续涌现，消费潜力进一步释放。
前三季度，我国消费市场继续扩容。商品和服务供给不断优化，新业态新场景持续涌现，消费潜力进一步释放。
数据显示，今年前三季度，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.6%。其中，服务零售额同比增长5.0%，增速快于商品零售额4个百分点。服务消费日益成为拉动消费增长的重要引擎。其中，旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类的零售额分别增长了10.7%和9.7%，假日消费的带动作用比较明显。
商品消费扩容升级，更新迭代、品质提升、绿色低碳正在成为商品消费的新趋势。今年前三季度，限额以上单位的通讯器材类商品零售额同比增长了18.1%，高能效等级的家电零售额增长超过20%。
下沉市场持续扩大。随着乡村的商超、物流等配套不断完善，县域市场的消费潜力不断释放。前三季度，乡村消费品零售额增长快于城镇1.4个百分点。
此外，随着线上消费场景不断创新，网络市场供给日益丰富，线上消费成为消费增长的重要渠道。前三季度，全国网上商品和服务零售额151471亿元，同比增长4.4%。其中，网上服务零售额同比增长5.3%。
来 源：央视网
原标题： 前三季度我国消费市场继续扩容
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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