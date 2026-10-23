温州日报 2026-10-23 08:52:36

10月22日，天津大学？风电国创投融资专场对接会在温州启幕。一批覆盖生命健康、海空装备、海上风电配套、新材料赛道的硬核科创项目集中登台，打通从科技“知本”到市场“资本”的转化闭环。

温州网讯 重量不到5公斤的可穿戴人工肾、72小时就能交付预警报告的水下巡检无人船、支撑全球首台20MW海上风电机组仿真的国产工业软件……昨天，天津大学？风电国创投融资专场对接会在温州启幕。一批覆盖生命健康、海空装备、海上风电配套、新材料赛道的硬核科创项目集中登台，打通从科技“知本”到市场“资本”的转化闭环。

本次活动由天津大学温州研究院、交通银行温州分行、风力发电国家技术创新中心浙江分中心（以下简称风电国创中心）联合牵头，集聚高校科研、国创平台、政府政策、金融资本、龙头产业、科创项目六大核心资源，为优质科创项目搭建展示、融资对接平台，助力前沿科研成果落地浙江温州海洋经济发展示范区。作为天大与温州共建的新型研发机构，天津大学温州研究院紧扣区域产业布局，精准对接本土产业需求，畅通高校科研资源和地方产业资源的对接通道；风电国创中心扎根温州，主攻深远海海上风电方向，打造集技术攻关、中试验证、成果孵化于一体的国家级创新平台。

活动现场，来自天津大学科研团队、风电国创中心孵化体系的8个优质项目依次路演，项目方向均贴合温州重点产业布局。如便携式可再生腹膜透析人工肾、小口径人工血管瞄准生命健康赛道；基于无人船的海上风电水下资产无人巡检系统、水下智能装备模块化方案，则直击海上风电产业痛点。其中，“基于无人船的海上风电水下资产无人巡检系统”一经亮相，便迅速吸引台下众多投资机构、产业代表关注。

来 源：温州日报

原标题： 科技“知本”邂逅资本 硬核项目现场“联姻” 天津大学·风电国创投融资专场在温举行

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com