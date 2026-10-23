西藏那曲市巴青县地震已造成16人遇难
新华社 2026-10-23 09:23:59
记者从西藏那曲市应急管理局获悉，截至10月23日2时25分，经初步排查统计，西藏那曲市巴青县7.0级地震已造成16人遇难，32人受伤，其中重伤11人、轻伤21人；房屋倒塌339户。目前灾情仍在进一步核查，抢险搜救、伤员救助等各项抗震救灾工作持续推进。
记者从西藏那曲市应急管理局获悉，截至10月23日2时25分，经初步排查统计，西藏那曲市巴青县7.0级地震已造成16人遇难，32人受伤，其中重伤11人、轻伤21人；房屋倒塌339户。目前灾情仍在进一步核查，抢险搜救、伤员救助等各项抗震救灾工作持续推进。
来 源：新华社
原标题： 西藏那曲市巴青县地震已造成16人遇难
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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