新华社 2026-10-23 09:23:59

记者从西藏那曲市应急管理局获悉，截至10月23日2时25分，经初步排查统计，西藏那曲市巴青县7.0级地震已造成16人遇难，32人受伤，其中重伤11人、轻伤21人；房屋倒塌339户。目前灾情仍在进一步核查，抢险搜救、伤员救助等各项抗震救灾工作持续推进。

记者从西藏那曲市应急管理局获悉，截至10月23日2时25分，经初步排查统计，西藏那曲市巴青县7.0级地震已造成16人遇难，32人受伤，其中重伤11人、轻伤21人；房屋倒塌339户。目前灾情仍在进一步核查，抢险搜救、伤员救助等各项抗震救灾工作持续推进。 来 源：新华社 原标题： 西藏那曲市巴青县地震已造成16人遇难 本文转自：温州新闻网 66wz.com