新华社 2026-10-23 09:24:00

2026年亚洲乒乓球锦标赛22日在乌兹别克斯坦首都塔什干结束了男、女团体项目的争夺。国乒男队在决赛中3:0战胜韩国队，实现亚锦赛男团四连冠；国乒女队则在决赛中2:3不敌日本队，无缘卫冕。

2026年亚洲乒乓球锦标赛22日在乌兹别克斯坦首都塔什干结束了男、女团体项目的争夺。国乒男队在决赛中3:0战胜韩国队，实现亚锦赛男团四连冠；国乒女队则在决赛中2:3不敌日本队，无缘卫冕。

在当日早些时候进行的男团半决赛中，中国队3:1战胜中国台北队，韩国队爆冷击败由世界排名第一的松岛辉空和世界排名第三的张本智和领衔的日本队。

男团决赛中，周启豪率先出场，以3:1战胜韩国削球手姜东秀，为中国队拔得头筹。随后林诗栋直落三局轻取朴奎炫。第三盘，向鹏以3:1击败朴康贤，帮助中国队锁定胜局。

向鹏赛后表示，能够代表团队站在决赛赛场既是一份肯定，更是一份责任。“其实没想太多，就是坚定打好每一分球。”对于接下来的单打比赛，向鹏希望能够延续在团体赛中的良好势头，“继续去拼，把现在的发挥和状态保持下去”。

中国队与日本队在女团半决赛中分别战胜韩国队和中国台北队，继上届亚锦赛后再次在决赛中碰面。日本队削球手桥本帆乃香首盘以3:0战胜陈熠，随后王艺迪和蒯曼先后战胜张本美和与早田希娜。第四盘，张本美和以3:0击败陈熠。决胜盘，桥本帆乃香3:1击败王艺迪，帮助日本队夺得冠军。

双打赛场上，林诗栋/黄友政、温瑞博/袁励岑均顺利晋级男双16强。蒯曼/王艺迪、陈熠/姜依依也成功闯入女双16强。黄友政/陈熠、袁励岑/王艺迪双双挺进混双八强。

来 源：新华社

原标题： 乒乓球亚锦赛：国乒男团实现四连冠 女团屈居亚军

记者 包诺敏、郁思辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com