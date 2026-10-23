罕见！温附一医医生双管齐下修复错位的心脏

温州都市报 2026-10-23 09:18:39

近日，温州医科大学附属第一医院心血管内科团队通力合作，成功为一名心脏长反了的房颤患者实施组合手术。

温州网讯 近日，温州医科大学附属第一医院心血管内科团队通力合作，成功为一名心脏长反了的房颤患者实施组合手术。

正常人的心脏主要位于胸腔左侧，而34岁的四川小伙小李的心脏主要位于右侧胸腔，这在医学上称为镜像右位心，临床较为罕见。雪上加霜的是，小李体内多根重要心脏血管也存在发育异常。几年前，他做过心脏修补手术。大约半年前，他开始出现进食后呕吐，一度以为是胃部问题，服用胃药后症状有所缓解。之后，他发现爬楼梯很累，走路也有点喘。到医院做心电图后，医生告诉他房颤病情较重。他接受药物治疗后症状仍未好转，日常工作生活受到很大影响，心脏泵血功能也逐渐下降。四川当地医生向小李推荐了温医大附一院肖方毅医生，小李抱着试试看的想法来到温州。

肖方毅说，并不是所有心脏长反的人都需要手术。部分镜像右位心患者血管发育完好，无需针对右位心本身进行特殊治疗；只有同时合并其他先天畸形，并出现心慌、气喘等症状时，才需要介入治疗。小李属于情况最棘手的一类，除了心脏位置反向，还同时存在多处血管发育异常。

肖方毅主任团队为小李量身定制手术方案。摆在医生面前的是多道难关。给心脏做介入手术，通常经大腿根部静脉（股静脉）送入导管，但小李这条常规通路先天缺失，医生只能选择较少使用的颈部静脉作为手术入口。另外，小李以前做过心脏修补，修补术后形成的瘢痕组织质地坚韧，加上心脏位置反向，手术器械很难找准角度完成操作。此外，血管畸形本身就是诱发房颤的重要原因之一；在心脏及血管解剖位置异常的情况下，处理病灶的难度成倍上升。更关键的是，没有完全相同的病例可供参考，每一步操作都需要医生自行摸索。为此，团队反复研究小李的影像资料，召开多轮讨论会，准备了多套备选方案。

手术当天，医生先尝试常规手术路径。不出所料，心脏修补术后形成的瘢痕组织质地坚韧，常规路径无法建立操作通道。团队立刻切换备用方案，改经颈部静脉进入，绕开无法通行的常规路径，艰难建立通往心脏内部的操作通道。整台手术持续了9个小时，医生采用脉冲场房颤消融术逐点处理诱发房颤的病灶，小李紊乱的心律终于被终止并恢复稳定。因术后心率不稳定，当晚医生为他植入临时起搏器以保障安全。

闯过最大难关后，新的问题又出现了。小李心脏起搏传导系统（窦房结）功能受损，仍然离不开临时起搏器。如果任由这种情况发展，心脏功能还会继续受损。

医院另一支专攻心脏起搏的苏蓝主任医师团队接手，采用全新的治疗思路。简单来说，就是为心脏设置特殊起搏位点，让左右心房同步收缩，更接近正常人的心脏工作模式。这个操作同样没有先例可循，医生仔细找准位置，调试各项参数，顺利完成手术。

之后的复查结果显示，小李心脏泵血功能明显改善，左心室射血分数从39%提升至57%。据了解，小李后续还需定期返院复查，长期监测心律与心功能变化，持续跟踪身体恢复情况。

来 源：温州都市报

原标题： 罕见！医生双管齐下修复错位的心脏

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com