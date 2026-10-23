羊城晚报？羊城派综合 2026-10-23 09:19:39

据央视财经援引美国《华尔街日报》等媒体21日报道，研究人员借助AI技术，发现全球广泛使用的网站开发技术PHP存在严重安全漏洞，可能使大量网站面临黑客攻击风险。

据央视财经援引美国《华尔街日报》等媒体21日报道，研究人员借助AI技术，发现全球广泛使用的网站开发技术PHP存在严重安全漏洞，可能使大量网站面临黑客攻击风险。

PHP是一种广泛使用的服务器端脚本语言。它在服务器上运行，用于生成网页内容、与数据库交互，也被大量集成到其他产品中。

报道称，目前全球约七成网站使用PHP技术，此次发现的漏洞可能使黑客在短时间内控制网站服务器，窃取敏感信息，甚至通过受影响的网站对互联网用户发起攻击。报道称，部分政府机构和商业网站已采取预防性措施。

德国联邦信息技术中心21日表示，已预防性关闭其运营的多个网站，包括部分德国联邦政府网站。日本三菱UFJ银行22日表示，由于进行系统临时维护，已暂停通过网上银行开设投资信托账户等业务。美国国家安全局敦促所有使用PHP的机构，如果无法立即安装补丁，就应将相关系统下线。英国国家网络安全中心也发布建议，并提醒各机构检查系统中是否存在“攻击者安装的后门”。欧盟和澳大利亚方面也发出了类似警报。

10月22日，“国家网络安全通报中心”微信公众号发出PHP远程代码执行高危漏洞预警，该漏洞可导致未经身份验证的远程攻击者通过发送特制POST请求，触发内存破坏并最终实现远程代码执行，从而获取服务器控制权限。漏洞影响PHP 8.5.x＜8.5.12、PHP 8.4.x＜8.4.27、PHP 8.3.x＜8.3.36、PHP 8.2.x＜8.2.35以及8.1以前版本。目前，PHP官方已发布最新版本（8.5.12、8.4.27、8.3.36、8.2.35）修复该漏洞，建议受影响用户及时更新至安全版本，消除安全隐患，严防发生网络攻击事件。

值得关注的是，这一严重漏洞由网络安全研究人员借助AI技术发现。今年8月，研究人员利用OpenAI的AI工具检查PHP源代码时，发现了长期隐藏的安全隐患。此后，谷歌、OpenAI等科技企业的团队也参与了相关研究。

目前，PHP官方已发布安全补丁，敦促相关网站运营方尽快更新系统，防范网络攻击。

分析指出，AI正在改变网络安全格局。一方面，AI能够帮助研究人员更快发现和修复漏洞；另一方面，也可能被黑客利用，加速开发攻击工具，给全球网络安全带来新的挑战。

来 源：羊城晚报？羊城派综合

原标题： 全球70%网站都危险了？多国发布警报，AI正在改变网络安全格局

本文转自：温州新闻网 66wz.com