温州都市报 2026-10-23 09:22:00

傍晚六点，市区兴墅路的行人慢悠悠走过。街巷深处有家小店，门楣上是一个英文单词“Room”，除此之外什么都没有。没有霓虹灯，高德地图上也搜不到这家店的电话。不熟悉这里的路人，很难猜到门后面是一间鸡尾酒吧。

温州网讯 傍晚六点，市区兴墅路的行人慢悠悠走过。街巷深处有家小店，门楣上是一个英文单词“Room”，除此之外什么都没有。没有霓虹灯，高德地图上也搜不到这家店的电话。不熟悉这里的路人，很难猜到门后面是一间鸡尾酒吧。

晚上6点半，33岁的黄文辉才拉开这扇门。在Room，客人们习惯叫他阿辉。白天，这间屋子看不出任何营业的痕迹，桌椅隐在玻璃门后，像老城一个刻意收起来的口袋。

把酒吧隐于老巷中

藏，从选址就开始了。

阿辉的第一家店开在下吕浦财富购物中心背后的小巷。2020年6月底开业，最初卖的是葡萄酒。葡萄酒生意有着不小的门槛。一瓶750毫升的酒，很难一次性喝完，储存损耗大，本地消费群体基数也不够庞大。房租、生活开销压在肩头，黄文辉不愿向家里伸手要钱，决定拓展鸡尾酒业务。

行业里多数调酒师，都是从吧台助手一步步熬成主调，而阿辉完全没有酒吧学徒的从业经历，纯粹靠自学。博主视频、社交平台都是他的课堂，靠着反复模仿、试错，他慢慢摸索手感与配比，直至能自己创作新酒。

葡萄酒吧的很多经营决策要受制于合作方，设备、空间都不完全是自己心中理想的模样。开业第一年，黄文辉就萌生了闭店的念头，但一直没有下定决心，只能把它当作自己的调酒自习室。

真正帮他下决心搬的，是兴墅路这间铺面。这里两边行道树茂密，闹中取静，像他在上海待过的梧桐区小马路，有熟悉的老城烟火气却不喧闹。

2024年5月，阿辉开出新店。店名叫Room，没加任何后缀。“当下这里做鸡尾酒，未来可以是任何东西。这是我的空间，不是一间‘酒吧’。”他说。

客人靠分享找上门

这个年代开店，几乎没有不上线的。Room是个例外。

“平台曾未经沟通就录入店铺信息，接踵而至的是推销收银系统、付费流量的电话。”这让阿辉十分抵触，干脆将店铺藏了起来，高德上只有一个地址，连联系电话都没有。

虽然藏到了老巷里，酒却不愁卖。平日里，店里九成是回头客，老客带新客。不少客人喝完，会在社交平台随手发个笔记，有人只写一句“找到一个饭后聊天的好去处”，有人记下一杯特调的风味感受。

Room的口碑慢慢扩散开。一到节假日，便有不少外地的游客循着社交平台上零散的分享，对着导航上只有地址没有电话的点位，在巷子里慢慢找，最后停下脚步。“我在温州，是在自己的舒适区，所以可以任性一点。如果在上海开店，我或许就不得不为流量、规则妥协。”阿辉不讳言这份“藏”的前提。

把童年藏进一杯酒里

不追逐流量爆单，不追求眼花缭乱的外表，阿辉把精力倾注在鸡尾酒创作上。于他而言，调酒不只是调制饮品，更近似绘画、写曲子，是一场创作。灵感未必来自酒水本身，更多来源于生活记忆。

一杯名叫“金太子”的特调，灵感就来自于童年记忆。儿时的他在表现优异或是逢年过节时，会被长辈奖励一顿“金太子”牛排儿童套餐，那碗玉米奶油汤的滋味尤其难忘。为复刻这份回忆，他把玉米处理成泥，制作玉米黄油，再对基酒进行澄清处理，工序繁复。有人读懂这份情怀，也有人难以接受“像喝汤一样的鸡尾酒”，但阿辉很享受这份创作的乐趣。

还有一杯“听话水”，源自一个有趣的设问：小时候什么东西会让你听话？有人答甜食，也有人答挨巴掌。疼痛转化成味觉便是辣，于是他把甜椰子和辣椒、咖喱撞在一起，先甜后辣，把两种“听话”装进一杯酒。

Room的酒单四个月换一轮，分当季新品、上一季留存、常驻特调三页。新奇的酒，外地游客更买账，本地客人则保守些。现在的黄文辉把更多时间用于研发新品，也到吧台外听客人说话，试着带店里年轻人上手。每周给自己留一天，在家躺平。

“晚上好。请问两位吗？”晚上七点，那扇门又被拉开。没有招牌，不求流量，Room的灯光始终亮着。

来 源：温州都市报

原标题： 别人忙着把店亮出来，他却把店藏进老巷

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com