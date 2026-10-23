央视财经 2026-10-23 09:21:03

鸡蛋是老百姓菜篮子里的刚需品，国庆节前还挺贵的鸡蛋，现在价格明显回落，不少市民买鸡蛋都感受到了实惠。农业农村部最新监测数据显示：10月12日至18日，全国鸡蛋批发均价每公斤9.64元，环比下跌4.3%，已经连续4周下滑，累计降幅13.7%。

鸡蛋是老百姓菜篮子里的刚需品，国庆节前还挺贵的鸡蛋，现在价格明显回落，不少市民买鸡蛋都感受到了实惠。

农业农村部最新监测数据显示：10月12日至18日，全国鸡蛋批发均价每公斤9.64元，环比下跌4.3%，已经连续4周下滑，累计降幅13.7%。

北京需求回落、供应增强

鸡蛋价格下跌25%

作为北京最大的农产品集散地，新发地市场的鸡蛋商户感受最直观。新发地市场数据显示，10月21日市场鸡蛋价格每公斤7.98元，对比9月21日，一个月下跌25%。一方面是节后消费需求季节性回落；另一方面，河北、山东、辽宁等主产区大批新开产蛋鸡集中进入产蛋高峰，供给持续增加，一增一减，直接带动蛋价走低。

河北鸡蛋价格下降

养殖仍有钱赚

河北是鸡蛋主产大省，邯郸市馆陶县蛋鸡存栏超千万只。当地一家养殖场负责人介绍，新一批青年鸡集中开产，鸡蛋供应量直接增加40%，出厂价虽然每斤降了约1元，但靠着智能化养殖、疫病防控、优化饲料配方，每斤鸡蛋依旧能赚0.3元至0.4元。

河北不少养殖场还依靠现代化改造稳住利润，保定定州一家养殖场，全流程自动化，人工成本降低约20%；集中采购玉米、豆粕，饲料成本下降5%，每斤鸡蛋盈利可达0.6元。此外，还有养殖户借助馆陶鸡蛋价格指数、鸡蛋期货交割厂库提前锁定收益，对冲蛋价周期性波动风险。

放眼全国，目前蛋鸡养殖整体还在盈利线以上，多数养殖场每斤鸡蛋盈利大约0.5元，利润空间较上月收窄。

全国鸡蛋供应充足、供需宽松

后市大概率弱势运行

近一个月，全国鸡蛋供应量整体上涨约1%。河北邢台一家大型养殖企业，蛋鸡存栏30万只，其中20万只是今年5月补栏，现在已经满负荷生产，日产鸡蛋28万枚。多重因素叠加推高供给，4月到5月集中补栏的蛋鸡陆续进入产蛋高峰，天气转凉，蛋鸡产蛋性能回升，前期行情尚可，养殖户延缓淘汰老鸡，在产鸡数量保持高位。

中国农科院农经所副研究员朱宁分析，接下来鸡蛋消费进入传统淡季，缺少节日消费拉动，市场供需阶段性宽松，预计蛋价后续以弱势运行为主。

眼下鸡蛋供给充足，大家可以放心采购。蛋价周期性涨跌本就是常态，市民享受到降价实惠，养殖行业也依靠科技化生产稳定供给，稳稳守护百姓“菜篮子”。

来 源：央视财经

原标题： 全国蛋价跌回“4元时代” 未来还会降吗？走势预测

本文转自：温州新闻网 66wz.com