鹿城发布 2026-10-23 09:44:05

10月22日，鹿城区委十届十一次全体会议召开。

10月22日，鹿城区委十届十一次全体会议召开。鹿城区委书记张崇波主持会议并讲话，鹿城区委副书记、鹿城区长何占宇及鹿城区委常委出席会议。

会议审议通过了《中国共产党温州市鹿城区第十届委员会十一次全体会议关于召开中国共产党温州市鹿城区第十一次代表大会的决议》。

会议强调，要扛牢政治责任，精心做好大会筹备工作，加强统筹协调、协同配合，严格执行换届政策，严谨细致做好代表推选、报告起草、会务保障、宣传引导等各项工作，确保严密规范、有序有效。要严守换届纪律，持续涵养风清气正生态，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿换届工作始终，严格落实换届“双十”纪律规定，坚决抵制不正之风，确保换届稳妥有序、平稳平静。要强化统筹兼顾，奋力交出优异发展答卷，把筹备党代会与当前中心工作紧密结合，以“六干六拼·攀高争先”行动为引领，加强重大项目、重大改革等工作谋划，扎实做好经济运行、城市更新、民生保障、平安建设等重点任务，以稳增长、促发展、惠民生、防风险实际成效，迎接区第十一次党代会的胜利召开。要凝聚思想共识，营造协同并进的良好氛围，持续深化思想动员，多渠道讲好鹿城发展故事，充分激发鹿城区各级党组织和广大党员干部干事创业激情，引导全社会关心支持党代会各项工作，形成上下同心、步调一致、共同发展的良好局面。

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原标题： 区委十届十一次全体会议召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com