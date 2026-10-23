温州都市报 2026-10-23 09:26:15

去大理捡菌子，去景德镇烧窑制瓷，去武当山学剑术……最近，“兴趣班文旅”在社交媒体上悄悄走红。

温州网讯 去大理捡菌子，去景德镇烧窑制瓷，去武当山学剑术……最近，“兴趣班文旅”在社交媒体上悄悄走红。skillcation，中文叫“旅游兴趣班”，即跑到一座陌生的城市，报个班学点技能。玩法换了，旅行的重心从“看”挪到了“做”。记者采访发现，其实温州也有不少项目非常适合开办“旅游兴趣班”。

景德镇有陶瓷，温州有瓯窑

在永嘉瓯窑小镇，学做一只碗，从拉坯、修坯到辨识瓷片，都在体验清单里。记者在美团上看到，“浙疆瓯窑拾遗文化艺术（瓯窑小镇店）”推出的体验套餐，单人拉坯制作价格在80至128元不等，已售出不少。

当地的瓯忆文化博物馆副馆长姜立秋则介绍，来报名参加体验的成年人越来越多。姜立秋说，目前来体验瓯窑制作的客群大致为成年人、亲子家庭、学生团队，各占约三分之一。今年开始，单独来预约的成年人明显增加。他们最常报的是拉坯、泥塑和彩绘，多是为了在工作之外让自己安静下来，缓解压力。他们还会在体验后拍照发朋友圈，“晒一晒”自己的作品，获得成就感。也有客人拿瓯窑和景德镇相比，表示：舍近求远，不如来体验青瓷源头瓯窑的制作工艺。

温州能“上课”的，不止瓯窑一处

旅游行业从业者表示，温州能“上课”的地方，其实不止瓯窑一处。比如可以去泰顺，跟着传承人学榫卯结构，用无钉铆的木构件拼一座廊桥模型；去瑞安，学木活字印刷，印一张属于自己的古法作品；去永嘉，亲手做一张地道的永嘉麦饼；去乐清雁荡山，学攀岩，把自己挂在悬崖壁上。

花时间去学一门手艺，解锁一项技能。这种新颖的旅行方式不用打卡、不挤景点、不需排队，看似低效，但能让人获得一种情绪价值。

温州交运国旅、温州海外旅游公司等旅行社相关业务负责人表示，可以根据客户需求，定制类似团建的手工活动和研学团线路。

来 源：温州都市报

原标题： 从打卡观光到动手学艺，年轻人“出去玩”又变不一样了

记者 叶超艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com