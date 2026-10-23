鹿城发布 2026-10-23 09:44:05

10月22日，鹿城区召开区、镇两级人大换届选举工作动员部署会。

10月22日，鹿城区召开区、镇两级人大换届选举工作动员部署会。鹿城区委书记张崇波强调，人大换届选举是一场政治大考、法治大考、作风大考，要周密细致、依法有序推进各项工作，真正换出队伍的新气象、新活力，为谱写中国式现代化鹿城新篇章提供坚强的民主法治保障。

会上，鹿城区人大常委会主任贾焕翔部署区、镇两级人大换届选举工作；五马街道、藤桥镇作表态发言。根据宪法和法律有关规定，按照中央和省市委、省市人大常委会的工作安排，今年下半年至明年上半年，鹿城区将实行区、镇两级人大换届选举工作，这是鹿城区人民政治生活中的一件大事，也是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的生动实践。

张崇波指出，做好人大换届选举工作，是事关基层政权根基的大事要事、践行全过程人民民主的深度实践、推动鹿城高质量发展的现实需要。当前，鹿城正处在“十五五”开局起势的关键阶段，鹿城区上下正锚定“一区三地五城”建设目标，全面提升“首善之区”发展能级，奋力打造高质量发展建设共同富裕示范区鹿城样板，要把鹿城区人民的智慧和力量凝聚起来，坚持一张蓝图绘到底，通过换届选举选出一支堪当重任的代表队伍，进一步夯实基层治理基础，把人民群众组织起来、动员起来，形成心往一处想、劲往一处使的生动局面。

张崇波强调，要严把工作方向，充分发挥党委统揽全局、协调各方的领导核心作用，旗帜鲜明把握换届选举工作的主导权，正确处理党管干部与依法选举的关系，让组织意图和党的主张通过法定程序转化为鹿城区人民的共同意志。要严抓人选把关，突出先进性、代表性、广泛性，严格落实“九个一律”“九个不宜”标准，把政治坚定、遵纪守法、公道正派、勤勉尽责、群众认可作为硬杠杠，着力打造政治过硬、结构合理、履职尽责的人大代表队伍。要严密防范风险，坚持问题导向，强化底线思维，防范全局风险，确保预案在先、力量在备、响应在快，确保各类风险隐患排查到位、化解到位，把党的组织力转化为基层一线的稳控力。要严明纪律要求，增强干部群众的法治意识，引导选民珍惜民主权利，紧盯重点区域、重点环节、重点弱项开展巡回督查，坚决查处选举中不正之风和腐败问题，对违法违纪行为零容忍，以铁的纪律保证换届选举风清气正、选举结果人民满意。

张崇波要求，要压实压紧责任、强化统筹协调、营造良好氛围，通过选出好代表、配强好班子，把鹿城区人民的智慧和力量进一步凝聚到科技创新、产业转型、城市更新、民生改善的火热实践中来，多维度做好政策解读和法律科普，用鹿城百姓听得懂、感受得到的方式讲好人大故事、代表故事、民主故事，统筹高质量发展与高水平安全，确保换届选举平稳有序、风清气正、圆满成功。

鹿城区委常委、组织部部长余长友主持会议。鹿城区领导吴春波、戴冕、滕灵辉、叶恒坚、吴晓贵出席会议。

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原标题： 鹿城区召开区、镇两级人大换届选举工作动员部署会

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com