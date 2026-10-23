温州都市报 2026-10-23 09:28:39

近日，鹿城区双屿街道、丰门街道的街头巷尾多了一排排崭新的共享电动自行车。记者打开美团App查看发现，鹿城区共享电动自行车的运营范围已从七都街道延伸至西部片区，西起5050购物中心，东至沿兴路，一条沿瓯江的骑行通道初步成形。

温州网讯 近日，鹿城区双屿街道、丰门街道的街头巷尾多了一排排崭新的共享电动自行车。记者打开美团App查看发现，鹿城区共享电动自行车的运营范围已从七都街道延伸至西部片区，西起5050购物中心，东至沿兴路，一条沿瓯江的骑行通道初步成形。

昨天下午，在市区过境路，市民王先生扫码解锁了一辆共享电动自行车，戴好头盔，沿鞋都大道向东骑去。他说：“共享电动自行车为更远距离的出行提供了便利。”对于在鞋都上班、住在丰门或双屿的市民而言，共享电动自行车填补的正是“最后一公里”乃至“最后三公里”的出行缺口。

市民关心的计费与使用规则，可参照七都街道已投放的共享电动自行车：骑行前15分钟收费2.5元，超出后按1元/5分钟计费，车辆配备安全头盔，采用免押金扫码模式。还车环节依托电子围栏划定停车点，在运营区外、禁停区或停车点外还车，运营方将收取相应管理费。

近两年，洞头、苍南等地相继引入共享电单车试运营，乐清、瑞安则早有布局。今年3月10日，鹿城区政府网站发布《温州市鹿城区人民政府办公室关于印发鹿城区2026年重大项目清单的通知》，在七都街道试点美团共享电动自行车项目名列其中。鹿城以“重大项目”形式将共享电动自行车纳入分批投放计划。七都试点先行、西部片区跟进的空间路径，也透露出管理部门的谨慎：先在小尺度场景中检验运营能力和安全，再向情况更复杂的建成区推开。

来 源：温州都市报

原标题： 共享电动自行车“骑”进双屿、丰门

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com