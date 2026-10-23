鹿城发布 2026-10-23 09:44:05

10月22日下午，“瓯江讲坛”报告会暨鹿城区委理论学习中心组（扩大）会议召开，邀请浙江省高级人民法院审判委员会委员、行政庭庭长、赔偿委员会主任葛宏伟，围绕“学习贯彻习近平法治思想 深入推进高水平现代法治政府建设”主题作专题辅导报告。

10月22日下午，“瓯江讲坛”报告会暨鹿城区委理论学习中心组（扩大）会议召开，邀请浙江省高级人民法院审判委员会委员、行政庭庭长、赔偿委员会主任葛宏伟，围绕“学习贯彻习近平法治思想 深入推进高水平现代法治政府建设”主题作专题辅导报告。鹿城区领导张崇波、何占宇、贾焕翔、周基斌等出席。

葛宏伟长期从事行政、刑事审判和研究室工作，审判调研经验丰富，是省法学会首席法律咨询专家成员，曾获最高人民法院支援西部法官培训工作先进个人，调研成果多次获全国法院一等奖。报告中，他系统阐述了习近平法治思想的核心要义，紧密结合全省行政诉讼工作和法治政府建设实际，立足鹿城实践，坚持以人民为中心，围绕强化法治思维、强化源头治理、深化复议诉讼衔接、提升基层执法水平、凝聚行政争议化解合力等方面提出工作建议。报告主题鲜明、内容翔实，对进一步提升领导干部法治素养和依法行政能力、深入推进高水平现代法治政府建设具有较强的指导意义。

近年来，鹿城持续推进法治政府建设，多年蝉联“法治浙江建设优秀单位”，同时坚持和发展新时代“枫桥经验”，系统构建“14921”多元解纷体系，实施十大法治为民实事项目，推进“15分钟法律服务圈”建设，持续擦亮“法治为民”工作品牌，高水平建设法治鹿城、平安鹿城，为加快建设“一区三地五城”提供坚实法治支撑。下一步，鹿城将坚持以习近平法治思想为指引，锚定温州争创全国法治政府建设示范市目标，以法治鹿城建设20年为新起点，全面提升运用法治思维推进改革、化解矛盾、维护稳定的综合能力。

来 源：鹿城发布

原标题： “瓯江讲坛”报告会暨区委理论学习中心组（扩大）会议召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com