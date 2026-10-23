龙湾发布 2026-10-23 09:44:06

10月22日，龙湾区人大换届选举工作部署会召开。

10月22日，龙湾区人大换届选举工作部署会召开。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨出席会议并讲话，他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实党中央和省、市委关于人大换届选举工作的部署要求，进一步统一思想、明确任务、压实责任，高质高效推进换届选举各项任务，确保换届选举工作依法有序、圆满完成。

龙湾区人大常委会主任张纯芳就换届选举具体工作作出部署。龙湾区领导王伽伽、潘徐丹、郑雷、潘乐仲参加会议。会上，永中街道、海城街道、区公安分局等三家单位作了表态发言。根据宪法和法律有关规定，按照中央和省市委、省市人大常委会的工作安排，龙湾区人民代表大会将于2026年下半年至2027年上半年进行换届选举。

夏禹桨指出，人大换届选举是龙湾区人民政治生活中的一件大事，是践行全过程人民民主、彰显制度优势的生动实践，是夯实基层基础、巩固执政根基的内在要求，是凝聚发展合力、护航“十五五”开局的现实需要。我们要提高政治站位，切实把思想和行动统一到上级决策部署上来，增强抓好换届选举工作的责任感和使命感，把握关键环节，做到法定程序不变通、规定步骤不减少、工作标准不降低，高标准高质量完成换届选举各项任务。

夏禹桨强调，要严把登记关，夯实工作基础。按照“不错登、不漏登、不重登”的要求，依托代表选举工作系统，摸清摸准各类群体情况、逐人核实，依法做好参选资格转移和登记衔接，规范委托投票，按时张榜选民名单、及时受理申诉，把矛盾化解在投票之前。要严把入口关，选优建强队伍。严把政治关、素质关、廉洁关、结构关，严格执行“九个一律不得”“九个不宜”，健全联合考察审查及责任追究机制，严格身份认定，优化结构比例，让代表队伍兼具广泛性、代表性、先进性。要严把程序关，确保合法有效。科学划分选区、分配名额，依法组织提名推荐，规范介绍候选人，严格落实差额选举、无记名投票等规定，抓实会务组织，规范文书资料归档，确保经得起法律和历史检验。要严把建设关，提升履职水平。优化龙湾区人大常委会组成人员结构，配齐配强人大街道工委专职力量，衔接好人事安排与法定程序，保持班子运行稳定和工作连续。换届后要及时跟进新任代表和人大干部培训，使其尽快进入角色、依法履职。

夏禹桨要求，龙湾区上下要树牢“一盘棋”思想，进一步拧紧责任链条，全面落实“十严禁”纪律要求，健全舆情监测研判和应急处置机制，及时总结推广基层鲜活经验，同步抓实平安维稳和公共安全工作，为换届选举圆满成功提供坚强保障。

张纯芳在部署龙湾区人大换届选举工作时指出，要深入学习贯彻中央和省市龙湾区委决策部署，把坚持党的领导贯穿人大换届选举工作全过程，严格执行法定程序、法定时限、法定标准，严明换届纪律，营造纪律严明、风清气正的选举环境。要准确把握龙湾区人大换届选举总体要求，严格把握人选标准、落实结构要求、规范提名推荐和考察审查工作，依法做好选区划分、选民登记等各环节工作，全程抓好风气监督，深入排查风险隐患，确保人大换届选举全过程平稳有序。要在龙湾区委统一领导下，齐心协力做好人大换届选举工作，强化组织领导、沟通协作、舆论宣传，密切协同配合，依法履职尽责，确保圆满完成换届选举任务，为龙湾高质量发展作出应有贡献。

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原标题： 全区人大换届选举工作部署会召开

记者 叶德初、李盛亮、陈志旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com