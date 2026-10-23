7分钟抢回一条命 康复后患者感慨幸亏在医院

温州日报 2026-10-23 09:32:07

日前，一段发生在医院门诊大厅的急救短视频在网上引发关注。画面显示，在医院门诊大厅，有人在排队时突然倒地，医护人员火速到来施救……救回一命。

温州网讯 日前，一段发生在医院门诊大厅的急救短视频在网上引发关注。

画面显示，在医院门诊大厅，有人在排队时突然倒地，医护人员火速到来施救……救回一命。

评论区里，网友们纷纷留言：“还好在医院，不然估计悬了”“点赞医生，火速到位”“真是不幸中的万幸啊”……这段被网友称为“生死时速”的视频，记录的是发生在温州医科大学附属第二医院龙湾院区门诊大厅的惊险一幕。

当天，李阿姨（化名）在该院区综合岗前挂号等待就诊时，突然晕厥倒地。当时，她的爱人和女儿就在身边。

“综合岗前台有患者突然晕倒！”门诊分诊护士吴三春立即上前查看，周边医护人员闻声而动，火速通知RRT快速反应团队、急诊团队来支援。当时，李阿姨面色苍白，已经失去意识，医护人员第一时间到场为她连接监护设备、评估生命体征。

另一边，当天正在门诊的医院心内科副主任、主任医师林丛收到通知，立即暂停门诊，奔向现场。

林丛赶到后，触摸患者颈动脉，发现脉搏完全消失，“心脏骤停，心肺复苏按压！”同时，护士快速推来心电监护仪，贴上电极片，屏幕显示为室颤。除颤仪第一时间到位，林丛立即为患者除颤。

令人欣慰的是，在第一次除颤后，李阿姨恢复了心跳，但她仍未清醒，抢救还在继续。开放气道、吸氧、持续按压……两分钟后，她终于逐渐恢复了意识。从倒地到意识恢复，全程大约7分钟。

稳住生命体征的李阿姨，被送入导管室进一步行微创手术治疗。在术中，医生发现，她因血管堵塞而引发急性心梗。在心内科医生和导管室团队的守护下，几天之后李阿姨康复出院。

其实，在发病之前，李阿姨就已出现不适。9月28日，她开始感到心前区隐痛，但并未重视。29日胸痛加剧，她去就近医院做了胸部CT和心电图，结果显示未见明显异常。30日，胸痛再次发作，在家人坚持下，她来到温医大附二院龙湾院区就诊。就在门诊挂号等待就诊时，突发急性心梗。回忆起那惊险的一幕，她感慨道：“还好当时是在医院里，多亏了医生和护士们。”

林丛坦言，对医护人员来说，这7分钟并不轻松。判断、按压、除颤、给氧、转运，每一步都踩着“黄金抢救时间”。当心脏骤停发生时，时间就是生命，而这一次，患者倒在了医院，抢救链条迅速启动，生命因此被留住。

医生提醒广大市民：天气渐凉，冠心病、急性心梗易发，如果碰到严重的胸痛、胸闷不能缓解，要及时拨打120或由家属快速送到各大医院的胸痛中心诊治，千万不要为了预约到名医而耽误病情，急性心梗及时救治要重要得多。

来 源：温州日报

原标题： 7分钟，抢回一条命 康复后患者感慨：“还好当时是在医院里”

记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com