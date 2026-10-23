龙湾发布 2026-10-23 09:44:06

10月22日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组（扩大）学习会召开，邀请了浙江省经济和信息化厅未来产业处处长孙体忠，浙江省生态环境法典宣讲团成员、温州大学法学院教授肖磊分别作专题授课。

10月22日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组（扩大）学习会召开，邀请了浙江省经济和信息化厅未来产业处处长孙体忠，浙江省生态环境法典宣讲团成员、温州大学法学院教授肖磊分别作专题授课。龙湾区领导夏禹桨、陈久喜、吴昌亮和新区党工委、龙湾区委理论学习中心组其他成员参加会议。

深入学习贯彻《中华人民共和国生态环境法典》，是持续推进生态文明建设、夯实绿色发展根基的重要举措。肖磊围绕“《中华人民共和国生态环境法典》的重大创新与核心要义”开展专题辅导，从编纂背景、框架结构、核心要义、贯彻实施四个方面作了系统讲解，梳理了《中华人民共和国生态环境法典》编纂的时代背景与立法脉络，解读了法典的核心架构与制度设计，阐释其在理论突破、制度创新方面的鲜明特色，并结合实际分析了法典落地实施的具体要求，为温州湾新区、龙湾区准确把握法典精神、推动落地实施提供了清晰的“路线图”和管用的“方法论”。

当前新一轮科技变革加速演进，布局发展未来产业，对培育壮大新质生产力、构筑区域差异化竞争优势意义重大。孙体忠以《未来产业科学布局与重点领域发展情况》为题，系统解读了国家和省级层面未来产业的顶层设计与战略布局，细致梳理了人工智能等六大产业的发展趋势、机遇挑战与实施路径，并结合浙江发展实践，精准分析了具身智能、生物制造、脑机接口等前沿领域的发展前景、技术突破方向与产业化落地路径，分享内容政策视野开阔、技术洞察深入、实践指导性强，为温州湾新区、龙湾区抢抓新一轮科技革命机遇，进一步谋划龙湾区产业转型升级指明了方向、拓宽了思路。

与会人员纷纷表示，此次专题讲座主题鲜明、内容务实，兼具理论高度和实践价值。接下来将认真消化吸收学习成果，做到学深悟透、知行合一，切实把学习成效转化为谋划工作的思路、推动落实的举措，立足温州湾新区和龙湾区发展定位，统筹抓好生态环境保护和未来产业培育各项工作，以实干实效推动区域高质量发展不断取得新进展。

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原标题： 温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组（扩大）学习会召开

记者 叶德初、李盛亮、陈志旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com