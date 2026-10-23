瓯海发布 2026-10-23 09:44:06

10月22日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章和重要回信精神等，研究部署瓯海贯彻落实意见。

10月22日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章和重要回信精神等，研究部署瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议。

会议传达学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会、全国卫生与健康大会上的重要讲话，就建设更高水平平安中国作出的重要指示，在《求是》杂志上发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》，给四川大学全体师生回信精神等。

会议强调，要奋力冲刺全年目标，深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，按照瓯海区委全会各项工作部署，全力以赴抓项目、促投资、强消费、稳外贸，持续加大保障和改善民生力度，奋战四季度、决胜全年红，实现“十五五”良好开局。要深化教科人一体改革发展，健全教育强区、科技强区、人才强区协同推进机制，深化“1+9+X”校地合作体系，支持温医大等在瓯高校高质量发展，建强“五大院”和温州市国家大学科技园，壮大瓯海区人才队伍，加快在瓯高校、研究院成果转化，提升产教融合服务区域发展水平。

会议强调，要持续增进民生福祉，扎实推进公共服务“七优享”工程，抓好婚恋友好、生育友好、儿童友好、青年发展、老年友好“五城联建”，高质量办好教育、医疗、养老等领域民生实事，深化基本公共服务一体化，持续提升群众满意度和幸福感。要深化健康瓯海建设，坚定实施健康优先发展战略，深化公立医院综合改革，大力推进医联体建设，建强现代化公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系和健康产业体系，推动瓯海区卫生与健康事业高质量发展。要守牢瓯海区平安防线，推进综治中心规范化建设，擦亮“瓯和调”矛调品牌，用好平安夜巡“八法”、风险防范化解“八条措施”等载体，深化各领域风险隐患排查整治，推动平安瓯海建设走深走实。

会议还传达学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神，浙江省统计督察反馈意见精神，强调要深刻认识统计工作的重要意义，把党的领导贯穿统计工作各方面全过程，认真落实省统计督察反馈意见整改，全面提升统计工作规范化、精细化、科学化水平，以高质量统计服务瓯海区经济社会高质量发展。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会召开会议

记者 吴佳佳、许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com