瓯海发布 2026-10-23 09:44:07

10月22日，瓯海区人民政府与温州医科大学附属第一医院签约新一轮合作项目，双方将以合作共赢为前提，发挥各自服务优势，共同开启院地协同推动医疗卫生事业高质量发展的崭新篇章。

10月22日，瓯海区人民政府与温州医科大学附属第一医院签约新一轮合作项目，双方将以合作共赢为前提，发挥各自服务优势，共同开启院地协同推动医疗卫生事业高质量发展的崭新篇章。

温州医科大学党委委员、副校长，温州医科大学附属第一医院党委书记沈贤和瓯海区委书记刘云峰出席仪式并讲话。瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣与温州医科大学附属第一医院院长张纯武代表双方签署《战略合作协议》。温州医科大学附属第一医院副院长孙维建，瓯海区领导王世昌、金海敏等参加活动。

活动现场，举行瓯海区人民政府与温州医科大学附属第一医院《战略合作协议》签约仪式，以及瓯海区第三人民医院和温州医科大学附属第一医院第二轮合作签约仪式。院地双方正式启动战略合作以及温医一院与瓯海三医的第二轮合作，将以建立城市医院与区级医院紧密协作新机制为核心，以数字化改革为支撑，着力推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

沈贤对瓯海区委、瓯海区政府对长期以来关心支持医院发展、推动区域医疗协作表示感谢。新一轮合作标志着双方从前期打基础、建机制的起步阶段，迈向提质增效、深耕细作的全新阶段。院方将重点推进党建引领医疗协作、专科能力提升、分级诊疗畅通、深化医改联动等方面工作，提升区域医疗服务能力与民生福祉。

刘云峰指出，在前期合作中，院地双方同心同德、携手共进，有力增进了辖区群众的健康福祉。希望双方以本次签约为新起点，扎实推进学科共建、人才共育，进一步优化分级诊疗体系，探索创新合作模式，深化产业项目合作，推动更多科研成果在瓯海落地转化，更好惠及辖区群众。瓯海将以最大诚意、最优服务、最实举措，全力保障合作事项高效落地，推动双方的战略合作行稳致远、互利共赢。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区政府与温医一院开展新一轮合作

记者 卢芊好、伍志翔、蔡温瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com