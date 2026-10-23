瓯海发布 2026-10-23 09:44:07

10月22日，瓯海区冲刺全年红攻坚大会暨全员招商大会召开，深入分析第三季度经济运行形势，研究部署下阶段重点攻坚任务。

10月22日，瓯海区冲刺全年红攻坚大会暨全员招商大会召开，深入分析第三季度经济运行形势，研究部署下阶段重点攻坚任务。瓯海区委书记刘云峰在会上强调，要把招商引资作为“一号工程”“生命线工程”，全员拼招商、全力冲经济，决战决胜四季度，奋力交出“全年红”高分答卷。

瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣主持，卢旭帆、金衍光、林蔓、张昶、寿宇飞、郑益群、陈澄博、董一男、金海敏等瓯海区四套班子领导参加会议。

会议通报瓯海区三季度经济运行情况，就各重点领域三季度工作完成情况、存在问题进行分析，提出冲刺“全年红”工作建议和攻坚举措。会议解读《关于进一步强化全员招商的实施意见》及全员招商工作进展；发布可用土地信息、数据得楼空间等招商资源清单。相关单位围绕服务业、工业数据得楼工作情况及商贸业、生命健康产业、人工智能产业、国有空间等领域招商情况作汇报。

刘云峰指出，要让招商成为冲刺全年红的“关键一招”，进一步增强使命意识，以招商增量补发展缺口、以招引实效保全年红，全面提升产业链整体水平和竞争力，全力实现赶超发展。要让招商成为引领全年红的“关键一环”。锚定目标，以全员招商为引领，紧扣服务业、制造业、生命健康、数字经济、人工智能等赛道，重点招引链主龙头、专精特新、总部经济项目，统筹抓好新引进项目和本土存量挖潜，尽力而为、量力而行，以招商引领工业提质、消费提振、投资提效、金融提能、创新提级。

刘云峰强调，要让招商成为夺取全年红的“关键一战”。坚持“全员攻坚、全域出击、全程服务”，落实全员招商实施方案，形成各司其职、协同攻坚的全员招商强大合力；建好用好土地资源、空间载体、政策体系、重点项目等资源清单，千方百计为瓯海导入更多项目资源、基金资源和平台资源。进一步健全机制、周到服务，做好项目全生命周期管理，及时解决用地、用能、融资等实际困难，保障项目快签约、快落地、快投产。

来 源：瓯海发布

原标题： 全员招商全力冲刺，瓯海区召开冲刺全年红攻坚大会

记者 黄冰娥、陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com