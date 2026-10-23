洞头发布 2026-10-23 09:44:07

10月22日，洞头区委二届十一次全体会议举行。

10月22日，洞头区委二届十一次全体会议举行。洞头区委书记何莉平主持会议并讲话。

会议审议通过了《关于召开中国共产党温州市洞头区第三次代表大会的决议》。

会议指出，区第三次党代会是在“十五五”开局成势的关键时期，召开的一次十分重要的会议，是洞头区政治生活中的一件大事。洞头区上下要自觉对标对表党中央决策部署，不折不扣落实好省委、市委要求，切实把这次党代会开成一次牢记嘱托、感恩奋进的大会，共同描绘好洞头未来五年的发展蓝图，奋力谱写中国式现代化洞头新篇章。

会议强调，要进一步提高政治站位，深刻认识把握开好区第三次党代会的重大意义。始终牢记习近平总书记“大力弘扬海霞精神”“加快发展海洋经济”“真正把洞头建设成为名副其实的海上花园”殷殷嘱托，坚持以党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的政治责任感和历史使命感，精心组织、周密安排，确保会议取得圆满成功。要进一步细化工作举措，精心做好区第三次党代会各项筹备工作。压实换届筹备工作政治责任，严格对标中央和省、市、洞头区委换届工作政策要求，系统谋划代表选举、会务保障、文件起草等重点任务，严格执行“十严禁”换届纪律规定，将监督贯穿换届工作全过程各环节，着力营造风清气正的换届环境。要进一步抓好当前工作，以优异成绩迎接区第三次党代会胜利召开。聚力稳进提质，强化经济运行和项目调度，有序推进“六张网”规划建设；立足发展大局，紧扣“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”的要求，谋划好今后五年工作思路、任务载体和项目盘子；深化除险保安，切实守牢安全生产底线，抓实防汛防台备战，为高质量发展营造平安稳定环境。

来 源：洞头发布

原标题： 区委二届十一次全体会议举行

记者 林锐、潘道阳

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