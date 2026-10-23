乐清发布 2026-10-23 09:39:42

10月22日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

10月22日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

‌会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神，严格落实粮食安全党政同责，全力抓好秋粮生产，认真做好第四次全国农业普查，加快建设地方储备粮第三中心库等重点项目，着力提升农业综合生产能力和质量效益；扎实推进乡村全面振兴，统筹抓好和美乡村建设、强村富民、“土特产富”全链发展等各项重点工作。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，树牢大卫生大健康理念，夯实疾病防控、食药监管、健康宣教等基础性工作，推动健康融入所有政策，织密全民健康防护网；完善全周期健康服务供给，加速推进乐清市人民医院高质量发展，投用市公共卫生临床中心，提速建设4个基层医疗机构迁扩建项目，努力满足群众多层次多样化健康需求；坚持系统观念推进医药卫生体制改革，高标推进全流程危急重症救援机制改革，优化就医流程、改善就医体验，切实解决群众看病就医的操心事、烦心事。

要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持“民生为大”的理念，聚焦群众急难愁盼问题，统筹推进教育、就业、社保、养老、住房、社会救助等民生事业，持续深化基本公共服务一体化改革，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，努力让群众获得感成色更足、幸福感更可持续。

会议传达学习了全国安全生产视频会议精神，听取乐清市安全生产工作情况及工矿领域、道路交通领域安全生产工作情况的汇报。会议强调，要提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，对标全国安全生产视频会议及省、温州市工作部署，坚持底线思维、极限思维，统筹好发展和安全，切实把安全生产各项工作抓实抓细抓到位。要坚持标本兼治，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，用好安全生产“3030”闭环管控机制，紧盯建筑施工、道路交通、工矿危化、经营性自建房、“厂中厂”“园中园”、涉海涉渔等高风险领域，靶向攻坚隐患排查整治，举一反三深挖问题根源，推动隐患治理由单点整改向源头治理转变。要压实四方责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，压紧属地管理和行业监管责任，督促企业扛起主体责任，健全全员安全生产责任制，把责任落实到每个岗位、每个环节、每个员工，形成环环相扣、层层压实的责任链条。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com