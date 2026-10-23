乐清市委书记戴旭强督导防汛防台工作

乐清发布 2026-10-23 09:40:20

10月22日，乐清市委书记戴旭强前往南岳镇督导防汛防台工作。

10月22日，乐清市委书记戴旭强前往南岳镇督导防汛防台工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府、温州市委市政府工作部署，树牢“一个目标、四个宁可”理念，未雨绸缪、闻风而动，科学精准落实各项防御应对举措，扎实筑牢防御台风坚固屏障，确保牢牢守住“三条底线”。

台风逼近，沿海乡镇风浪渐强。在南岳镇大鹅头码头，9艘已进行防风加固处理的船只正静静停靠在码头边。戴旭强详细了解渔船归港避风管理情况后指出，沿海岸线是防台的重点部位和前沿关口。要加强海上防台，严格落实乐清市重点管控船舶安全管理措施的同时，摸清归港停靠的外来船舶底数，实行一表统管，确保“船进港、人上岸、不回流”，切实筑牢海上安全防线；要统筹做好“人防+技防”工作，健全安全管控机制，压紧压实责任链条，加密重点区域巡逻值守，运用科技手段扩大监测防控范围，确保监管到位、不留盲区；要加强涉海人员安全生产培训，持续提升避险自救和突发险情快速处置能力。

戴旭强要求，全面做好应急准备，做足物资储备，配强救援力量，细致做好人员转移准备，前置落实各项防御措施；持续加大宣传引导力度，通过电视、广播、网络等渠道以及“两直一白”等方式，向村社及时推送台风动态和预警信息，营造全社会齐心协力迎战台风的浓厚氛围。

乐清市领导郑济斌参加督导。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导防汛防台工作

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com