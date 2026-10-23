永嘉发布 2026-10-23 09:40:56

10月22日，永嘉县召开专业市场高质量发展工作调研座谈会，永嘉县委书记钟方成在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于构建新发展格局的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，以改革创新思维推动专业市场转型升级、焕发活力…

10月22日，永嘉县召开专业市场高质量发展工作调研座谈会，永嘉县委书记钟方成在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于构建新发展格局的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，以改革创新思维推动专业市场转型升级、焕发活力，因地制宜发展永嘉特色产业集群，为奋力向经济强县迈进提供有力支撑。永嘉县领导陈文平、赵洁鑫参加会议。

会上，瓯北街道、桥头镇、桥下镇分别汇报专业市场高质量发展工作情况，瓯北泵阀交易展览中心、瓯嘉汽车产业园、桥头钮扣市场、桥下教玩具小镇等单位围绕专业市场高质量发展作发言，提出意见建议。

钟方成指出，各地各部门要提高思想认识，准确把握专业市场在连接生产与消费、打通产业链条、服务新发展格局、推动经济高质量发展中的重要作用，增强改革创新思维，提升专业市场发展质量和活力，延伸产业链、供应链，打通“产业+市场”上下游，推动专业市场融入现代化产业体系，从传统“交易场所”“产品档铺”转向“微笑曲线”高端跃升，把永嘉县特色产业优势充分转化为市场优势、发展胜势。

钟方成强调，要科学统筹规划，抢抓试点机遇，“一市一策”研究制定转型升级方案，明确各类市场功能定位和经营业态，实现从“同质化竞争”向“品牌化突围”“内外贸一体化”转型，打造更高能级更具活力的专业市场。要聚力产业联动，突出以市促产、以产兴市，更好实现市场与产业双向赋能。要促进场景融合，引入专业运营团队，加强行业协会、“链主”企业的良性结合、高频互动，推动人工智能应用与线上线下融合，强化产商联动、展销联动、内外贸联动，推进跨境电商、“市场+”多元场景等贸易方式创新。要加强组织领导，健全工作机制，压实工作责任，做好宣传引导工作，共同推动专业市场焕发新活力、再上新台阶。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开专业市场高质量发展工作调研座谈会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com