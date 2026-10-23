平阳发布 2026-10-23 09:42:06

10月22日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署平阳县贯彻落实意见；分析平阳县三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。

10月22日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署平阳县贯彻落实意见；分析平阳县三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。平阳县委副书记、县长陈桂雷和其他平阳县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神。会议强调，要提升医疗实力，深入实施医疗卫生强基工程，深化医共体建设，全面提升医疗机构服务能力。要优化健康服务，健全全龄段全周期健康服务体系，深化中医“治未病”服务，构建县乡村一体中医药健康服务网络，打造鳌江流域中医药高地。要强化基础保障，规范医保基金管理，健全药品供应保障和使用管理机制，加强临床急需、学科紧缺人才引育，构建多层次医疗保障体系。

会议传达学习了习近平总书记就建设更高水平平安中国作出的重要指示精神。会议强调，要树牢“大平安”理念，坚持把平安建设摆在提升发展全局中谋划推进，落实“三必须”要求，统筹抓好各领域安全。要深化“大排查”行动，持续深化各类专项整治，压实企业主体责任，滚动开展安全隐患大排查大整治，确保问题改彻底、不反弹。要构建“大防控”格局，坚持和发展新时代“枫桥经验”，迭代升级“141”基层治理体系，立体化推进社会治安打防管控，发展壮大群防群治力量，巩固提升安全稳定的社会环境。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神。会议强调，要坚守为民初心，自觉把群众安危冷暖放在心上、扛在肩上，用心用情用力答好民生答卷。要提质普惠服务，深化公共服务“七优享”工程，稳步提升重点领域服务水平，不断提升群众获得感和满意度。要兜牢民生底线，健全分层分类救助体系，持续深化低收入家庭综合帮扶、“共富工坊”提质增效等改革，确保低收入群体稳定增收。

会议指出，今年以来，平阳县经济运行呈现总体平稳、持续向好的态势，工业基础持续夯实，项目投资持续领跑，消费文旅持续火爆，城乡一体持续推进，社会大局持续稳定。四季度是冲锋冲刺、决战决胜的攻坚季，要牢固树立和践行正确政绩观，发扬“六干”作风，全力以赴攻坚四季度、决胜全年红。

会议强调，要聚焦目标任务，全面对照全年各项目标任务，扎实推动重点任务、重点工作、重大改革落地见效，确保交出高分答卷。要聚焦“两新”融合，抓产业、抓创新、抓助企，进一步做强产业集群、激活创新动能、壮大发展主体，高水平建设“工业大县”。要聚焦项目攻坚，在招引上再突破、建设上再提速、谋划上再靠前，持续扩大有效投资，稳步提升项目投资质效。要聚焦服务业兴县，紧盯服务业、商贸消费、外贸出口等领域精准发力，全力推进服务业扩能提质和消费转型升级，进一步增强经济发展活力。要聚焦城乡一体，深化“强城”攻坚，争当“兴村”样板，推动“服务”一体，坚持“双碳”引领，一体推进“强城”“兴村”“融合”，全力缩小“三大差距”。要聚焦基层治理，统筹高质量发展和高水平安全，抓好平安护航、风险防范、安全生产和防灾减灾等工作，坚决守牢平安底线。要聚焦责任落实，牢固树立和践行正确政绩观，坚持比拼争先、求真务实、统筹兼顾，全面汇聚攻坚合力。

会议还传达贯彻了全省集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作专题调度会及市有关会议部署要求，强调要按照中央和省委、市委部署，坚持风险隐患再排查再整治、整治成效再巩固再拓展，以最大力度防范化解各类风险隐患。要加强调度、固强补弱，加快打造群众获得感强、具有平阳辨识度的标志性成果，以实实在在的整治成效回应群众期盼、赢得群众认可。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com