平阳县委书记孟晓斌督导安全生产和消防安全工作

平阳发布 2026-10-23 09:42:45

10月22日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、水头、腾蛟等乡镇，督导安全生产和消防安全工作。

10月22日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、水头、腾蛟等乡镇，督导安全生产和消防安全工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以“时时放心不下”的责任感，从严从细排查整治风险隐患，坚决防范遏制各类事故发生，切实以高水平安全护航高质量发展。

孟晓斌首先来到鳌江镇诗安月子中心，实地检查消防设施配备、疏散通道畅通及隐患整改落实等情况，并听取整改工作汇报。他指出，母婴照料机构服务对象特殊，安全容不得半点闪失。要盯紧重点区域、关键环节，健全常态化自查自纠机制，确保隐患早发现、早处置、早消除，坚决守牢安全底线。

在浙江万盛电气有限公司、平阳县诚挚皮业有限公司、平阳县美亿达家具有限公司等多家企业，孟晓斌深入生产车间和仓储区域，仔细察看消防设施运行、疏散通道管理及员工安全培训等情况，叮嘱企业负责人要切实加强日常巡查和应急演练，确保每个环节、每个岗位安全责任落实到人。

孟晓斌还走访水头镇太平洋商业广场快乐购超市，实地察看消防设施维护、安全出口畅通、隐患整改落实等情况。他强调，商超人员密集、客流集中，要时刻保持疏散通道和安全出口畅通，加强消防设施日常维保和员工实操培训，确保一旦发生突发情况能快速有效处置。

督导中，孟晓斌强调，安全生产和消防安全工作是底线工程、民生工程，各地各有关部门要切实提高政治站位，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，坚决摒弃麻痹思想和松懈心态，切实把安全责任扛在肩上、抓在手上，深化大检查、大整治、大巡防、大解题，实现大平安。要强化隐患排查整改，聚焦重点领域和关键环节，深入开展全覆盖、拉网式隐患排查，建立隐患清单，限期整改销号，实行闭环管理，健全应急处置机制，确保风险见底、隐患清零。要加大宣传教育力度，广泛组织消防演练和技能培训，营造人人讲安全、个个会应急的浓厚氛围，全面筑牢安全生产和消防安全坚固防线，为平阳县经济社会高质量发展提供坚实安全保障。

平阳县领导李阳阳、华怀健参加督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督导安全生产和消防安全工作

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com