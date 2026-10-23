泰顺县委书记张银贵开展入企上门服务：面对面听诉求，实打实解难题

泰顺发布 2026-10-23 09:43:18

10月22日，泰顺县委书记张银贵在开展入企上门服务时强调，以企业之“进”筑牢山区高质量发展之“基”。

10月22日，泰顺县委书记张银贵在开展入企上门服务时强调，要始终坚持问题导向、需求导向，常态化开展“两个健康”政企服务直通车活动，面对面听诉求，实打实解难题，全面推动各项惠企纾困政策落地见效，以企业之“进”筑牢山区高质量发展之“基”。 张银贵来到温州吉利远程绿色生态科技有限公司现场办公，实地调研企业发展情况，与企业负责人座谈交流，详细了解企业生产经营现状以及发展过程中遇到的现实诉求。相关部门现场一一作出回应，表示将全力解决现实难题，用心服务企业发展。 张银贵勉励企业要坚定发展信心，抢抓发展机遇，乘势而上做强主业，统筹抓好现有业务深耕拓展，积极争取集团优质产业资源落地，加快推进出口相关资质攻坚，全力开拓海内外市场。同步谋划运营平台、产业基金合作等新增长点，科学谋划远期扩产、新建产线布局，不断拓宽发展空间、释放发展动能，努力把泰顺工厂打造成为吉利集团全国布局中的标志性工程，力争成为温州汽车工业出海业务的重要标杆。 张银贵强调，泰顺县上下要把优化营商环境摆在重要位置，进一步健全“两个健康”政企直通车常态化服务机制，主动强化日常对接联络，精准掌握企业发展动态，紧扣企业实际需求做实服务保障，持续优化政策供给、发展环境与服务举措，推动各项涉企政策刚性兑现，切实为企业高质量发展赋能增效。 来 源：泰顺发布 原标题： 张银贵开展入企上门服务：面对面听诉求，实打实解难题 记者 王文慧 本文转自：温州新闻网 66wz.com