制造业发展空间从哪里来？——温州工业用地改革一线观察

科技日报 2026-10-23 10:04:44

产业向前，厂房也得跟上。温州部分地区工业化早于城镇化，一些老旧工业区厂房分散、地块零碎、利用效率偏低。面对不断增长的生产需求，原有工业空间该如何优化调整？近日，记者走访当地多家企业和园区，探寻温州土地要素改革回应制造业发展需求的实践。

乐清电气、永嘉泵阀、瑞安汽摩配……一个个特色制造业集群，撑起了浙江温州这座民营经济重镇的产业版图。2026年前8个月，温州规模以上工业增加值同比增长10.8%，高技术产业增加值同比增长16.9%。

产业向前，厂房也得跟上。温州部分地区工业化早于城镇化，一些老旧工业区厂房分散、地块零碎、利用效率偏低。面对不断增长的生产需求，原有工业空间该如何优化调整？近日，记者走访当地多家企业和园区，探寻温州土地要素改革回应制造业发展需求的实践。

传统工业空间如何适应新的生产需求？

在乐清市北白象镇，浙江嘉劲电气有限公司的生产、仓储曾分散在三处厂房，物料周转不便，高精密设备还受到搬运条件限制。2023年底，企业搬入浙南紧固件产业园10号楼四楼。这里采用了“工业上楼”模式：通过建设多层标准厂房、配套盘旋车道等设施，让货车可以沿车道直达高层车间，设备不必依赖传统吊装方式上楼，也减少了等待货运电梯的时间。

浙江嘉劲电气有限公司总经理罗子峻介绍，入驻以来，企业厂房面积从1000平方米扩大至约7000平方米，设备由50多台增至230多台，年产值于2025年突破亿元。

这家公司所在的浙南紧固件产业园，正是西漳工业区改造的成果之一。西漳工业区占地343亩，原平均容积率仅1.05，地块分散、土地权属复杂。面对类似的改造难题，北白象镇组建工作专班，通过摸排企业意愿、协调土地权属等方式，统筹推进多个老旧工业区连片改造。在北白象镇工业空间倍增服务中心，记者看到，墙上悬挂的“工业空间倍增作战一张图”列出了西漳、联芳、金炉等七个园区的改造任务，数据平台则同步展示各园区的改造进展。

北白象镇工业空间倍增服务中心里的“一张图”。科技日报记者 王润秋 摄

不远处，北白象镇的“工业上楼”探索仍在继续。正在建设的乐清引领数智科技产业园采用“层层首层、幢幢相连”的设计，规划容积率由1.09提高至6.0，建筑面积将由4.5万平方米增至23万平方米，并通过坡道与货梯相结合，让大型货车能够抵达不同楼层。“上下楼就是上下游，产业园就是产业链。”北白象镇党委书记林才道出了当地的布局思路。

中小制造企业如何获得适合发展的工业用地？

厂房改造是一道题，土地如何供，同样关系企业发展。

在温州市龙湾区，欧迪家居总经理郑智没少为生产空间发愁。企业一直租用厂房，场地狭小，大型加工设备难以安置。“过去土地一出让就是十几亩、二十几亩，我们这样的小企业，想拿几亩地都很难。”他说。

转机出现在2025年11月。欧迪家居通过温州推出的“两限一摇”机制竞得4.79亩工业用地。这一机制先竞地价，达到上限后竞报亩均税收贡献，两项封顶后公开摇号。该地块经过16轮竞价，最终4家企业参加摇号，欧迪成为这一新机制下首宗工业用地的竞得者。

拿地后，企业于2026年1月开工建设，目前五层新厂房已结顶，预计2027年初投入使用。为充分利用约8000平方米的新空间，郑智专门聘请了设计团队，逐一测量设备尺寸、优化生产布局，尽可能减少工序间的搬运环节。未来，欧迪家居还计划更新抛光设备、真空镀膜生产线等。

温州欧迪家居厂房中正在进行生产的自动化设备。科技日报记者 王润秋 摄

零散土地如何满足企业整体生产布局的需求？

与欧迪家居面临的拿地难不同，位于温州市鹿城区的浙江禾本科技股份有限公司，却苦于已有土地难以连片。

浙江禾本科技股份有限公司总经理魏双勇介绍，企业自2002年起陆续取得工业用地，但多块历史遗留的零星地块一直穿插其间，其中最小的一块仅0.09亩。这导致厂区南北空间相互割裂，难以统一规划。加之老厂房建成已有20余年，生产设施和配套条件逐渐难以满足企业扩产升级的需求。

破解难题，首先要打通土地整合的堵点。温州市自然资源和规划局鹿城分局会同有关部门逐宗梳理土地权属，将难以独立开发的边角地通过协议出让给禾本科技。企业将这些地块与原有土地整合归宗，形成90多亩连片工业用地，大大提高了土地的利用效率。规划容积率拟由早期开发时的0.58提高至3.0，建筑高度由40米提高至60米，规划建设约12万平方米生产研发基地。项目总投资10.7亿元，全面投产后预计年销售收入2.71亿元。

土地整合之外，审批服务也要跟上实际需求。针对厂房建设与持续生产的需求，当地创新实行“滚动审批”，允许企业的部分土地先行办理规划许可，待剩余地块手续完成后再办理变更，实现“成熟一块、开发一块、投用一块”，有效满足现实需求。

禾本科技当前用地示意图。浙江禾本科技股份有限公司供图

从厂房“上楼”到供地创新、边角地归宗，温州以多种方式破解制造业的空间难题，低效用地试点以来累计完成低效工业用地改造提升1.97万亩。2026年，浙江出台《关于进一步加强工业用地供给 持续推动工业经济高质量发展的指导意见》，继续推动土地要素保障更好适应产业发展需求。温州的探索也折射出制造业转型升级中的一项共同课题：如何让工业用地因需而变，从而让有限的土地更好承载新的生产需求。

来 源：科技日报

原标题： 制造业发展空间从哪里来？——温州工业用地改革一线观察

记者 操秀英 实习记者 王润秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com