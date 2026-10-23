青科会：把“技术流量”变成“产业留量”

人民网 2026-10-23 10:01:47

记者会前探访发现，比单一会场筹备更值得关注的，是一条正在加速衔接的创新链：以青科会为窗口，浙江正把青年人才、数据要素和产业需求放到同一张桌上，让“AI时代”的可持续发展命题落到具体项目、企业和场景中。

10月24日，2026世界青年科学家峰会（简称“青科会”）即将在温州开幕，届时大批青年科技领军人才将围绕人工智能与数据安全、生物医药技术、材料科学等前沿方向开展交流对接，为浙江带来一波高浓度的“技术流量”。

记者会前探访发现，比单一会场筹备更值得关注的，是一条正在加速衔接的创新链：以青科会为窗口，浙江正把青年人才、数据要素和产业需求放到同一张桌上，让“AI时代”的可持续发展命题落到具体项目、企业和场景中。

一块屏幕背后的“人才密码”

走进温州锌芯钛晶科技有限公司（简称“锌芯钛晶”），两台电视并排而立。普通屏幕里的花草略显暗淡，旁边加了钙钛矿量子点材料的屏幕中，红花鲜艳、绿叶通透，画质高下立判。

“普通液晶电视色彩覆盖范围约82%，添加钙钛矿量子材料后，色域可提升至99%。”锌芯钛晶总经理陈兰兰介绍，公司建成了全球首条全固态钙钛矿量子点扩散板生产线，并获评国家级专精特新“小巨人”企业。2021年成立至今，锌芯钛晶累计销售额突破3亿元。

工作人员（右二）讲解量子扩散板优势。人民网记者 张丽玮摄

锌芯钛晶成功的背后，离不开浙江大学温州研究院科研人员的持续攻关。2021年，中国科学院院士叶志镇担任浙江大学温州研究院院长，带领一批人才、项目落地温州，孵化多家新材料企业。

在叶志镇领衔下，浙江大学温州研究院坚持“研发中心+科创企业”“科学家+企业家”双轮驱动，构建“科教产才”一体化人才培育模式：既把产业一线作为青年科研人才的练兵场，又以孵化企业为载体集聚产业人才，推动科研优势转化为市场优势。

锌芯钛晶的成长，是双轮驱动的生动缩影。截至目前，浙江大学温州研究院及产业化公司常驻人员300余人，硕博人才超200人，集聚国家级人才7名、省级人才21名，已建成21个研发中心，引育30余家科创企业，累计产值突破7亿元。

叶志镇表示，下一步，浙江大学温州研究院将持续引育新材料领域复合型科创人才，完善人才成长与企业孵化联动机制，助力温州新材料产业集群高质量发展。

近年来，浙江省科协以青科会为平台，链接海内外青年科技英才，持续完善人才引育对接机制，厚植人才成长沃土。

2026世界青年科学家峰会执委会执行主任、世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波透露，今年，大会将邀请包括中国科协“青年科技人才培育工程”百人团在内的大批青年科学家参会，通过青年科学家闪电演讲、青年主题平行论坛、“可持续发展青年科学家奖”等系列活动，鼓励青年科技人才潜心科研、跨界融合，发现、托举一批青年科技人才。

让数据从“库存”变“燃料”

在中国（温州）数安港（简称“数安港”）展厅，禾谷智能装备（温州）有限公司工程师董月明坐在电脑前，对一款对战机器狗的动作进行功能调试。他调试的这批机器狗将用于文娱产业，而让它们学会“打架”的本领，靠的是数安港的数据。

“机器人也需要学习，学习就得靠‘喂’数据。”董月明抬起头说，若没有现成数据，企业自行采集工程量大。在数安港，他们找到了现成的“饲料”。

这一幕，是数安港里寻常的一天，也是温州数据要素市场化改革的一个切面。自2022年5月，数安港开园以来，园区已累计注册企业1647家，获批18项国家级试点，并与66个城市签约合作、22个城市实现数据互联互通。

数安港搭建的人工智能概念验证中心，可帮助企业检验技术想法是否可行。人民网记者 张丽玮摄

“企业数据如果不拿出去交易流通，就只是‘沉没资产’，价值难以有效释放。”数安港管理服务中心负责人戴婷婷介绍，数安港通过打造“拎数入驻”全流程服务体系，实现企业带着数据和业务场景进来，一站式解决合规服务、资金支持、场景开放、空间保障等数据流通相关问题。

对于没带数据来的企业，来到数安港的“数据探查室”，即可查数据、找数据、买数据。为保证数据安全流通，数安港还搭建大数据联合计算平台，在物理隔离环境下计算，数据交易实现了“可用不可见、可得不可拿”。

戴婷婷表示，围绕本届青科会“AI时代的全球青年行动”议题，数安港将全面开放场景、平台、空间、政策四类资源，为全球青年打造创新创业的首选地。

让技术从“会场”走进“市场”

青科会的价值，不只在会场。从一场峰会到一套孵化体系，青科会资源正从“会议交流”走向“转化落地”。

作为承接青科会成果落地转化的重要平台，世界青年科学家创业孵化器（简称“青科孵化器”）已推动纳百川新能源、纵慧芯光、血霁生物等一批企业从实验室走向产业化。

成果转化不能只靠“碰运气”，关键在于让技术、资本和产业需求真正坐到一起。青科孵化器一方面帮助青年科学家寻找资金、客户和应用场景，让科研成果有机会走向市场；另一方面从企业技术需求出发，寻找合适的科研成果与研发团队，让生产中的难题找到解决办法。技术找市场、产业找技术，两端在同一张桌子上对接。

这种双向对接，在传统产业升级领域已有具体样本。青科孵化器基金管理方维度资本联动7家瓯海眼镜行业头部企业组建产业基金，联合瓯海科技集团国资基金，合计投资3800万元，推动光粒科技AR智能眼镜研发制造中心落户瓯海眼镜小镇。一边是AR智能眼镜的研发制造，一边是瓯海眼镜产业的制造根基，前沿技术找到了落地场景，本地产业基础也成为技术放大的支点。

青科孵化器推动多项硬核技术产业化。人民网记者 张丽玮摄

个案之外，一组数据勾勒出青科孵化器的转化成效：截至2025年12月，青科孵化器储备科技成果7566项，孵化企业89家，总产值21亿元，推动20个产业化项目落地、40余项成果转化。

据悉，为了让项目从“想法”到“现实”的转化过程更直观可见，今年青科会设置了“万有引力π”活动。作为青科会核心配套活动，“万有引力π”活动将呈现未来技术与概念产品从“想法”到“现实”的转化通道，让科学发现、技术转化、产业孵化、公众认同完整衔接。

从一个项目孵化，到一项成果落地，再到一个产业成长、一方生态成形，青科会的牵引作用正进一步显现。2026世界青年科学家峰会执委会副主任、浙江省科协党组成员、秘书长张恒强调，要持续放大“办好一个盛会，激活一方创新”效应，为“创新浙江”建设注入源源不断的青年科创动能。

来 源：人民网

原标题： 青科会：把“技术流量”变成“产业留量”

记者 张丽玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com