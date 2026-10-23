人民网 2026-10-23 10:04:01

如今，温州瑞安丁山三期的土地正在上演精彩蝶变：省“千项万亿”重大工程项目——瑞安市海洋经济区数字智能制造产业园，凭借厂房“私人定制”的创新模式受到制造企业青睐，目前项目签约入驻率已达72%。

如今，温州瑞安丁山三期的土地正在上演精彩蝶变：省“千项万亿”重大工程项目——瑞安市海洋经济区数字智能制造产业园，凭借厂房“私人定制”的创新模式受到制造企业青睐，目前项目签约入驻率已达72%。

“千项万亿”月月在变

近日，瑞安市海洋经济区数字智能制造产业园项目施工现场，一派热火朝天的建设景象。一侧，五台打桩机轰鸣作业；另一侧，十余台挖掘机、塔吊同步运转，运输车来回穿梭，多名工人分布在各个作业区，进行钢结构吊装、焊接等工作。这项投资20亿元的项目，正以“月月有变化”的速度从蓝图变成现实。

该项目位于瑞安经济开发区丁山三期，由03-11-01和03-11-03两个地块组成，依托瑞安“中国汽摩配之都”完备的产业基础，建成后将重点发展传统汽车零部件、新能源汽车零部件、智能汽车电子设备等板块。

“01地块已经完成真空预压，正在进行管桩施工，03地块已经完成桩基工程，转入主体结构施工，再过一个月，厂房主体轮廓就能清晰显现。”望着已完成地面浇筑的厂房，项目招商负责人黄奕畅满怀期待。

既要定制又要赶工期

在03地块5号厂房，浙江万宇汽车部件股份有限公司董事长戴乃焕正在进行节点验收。这里是为企业“量身定制”的生产空间。

这种“一企一方案”的定制化建设，正是该产业园区别于传统小微园的最大亮点。“我们项目针对入驻企业的实际需求，在规范框架内，对厂房柱跨、层高、楼面荷载等参数进行单独设计。”据黄奕畅介绍，目前已有19家企业签约入驻，超六成企业选择了定制化设计。

一边定制厂房，一边抢抓工期，考验项目团队统筹能力。传统小微园大多厂房建好之后再招商，该项目创新推行预招商模式：拿地阶段就对接企业，提前收集生产诉求，联动设计单位，同步统筹厂房布局、员工宿舍、园区路网等配套，实现“厂房跟着企业需求建”。

软土地上的“硬”技术

丁山三期区块土质松软，要建设产业高地，地基加固很关键。施工负责人吴金兵介绍，项目前期要采用真空预压处理，加固深度范围内地基平均固结度要达到85%以上，地基承载力特征值大于60kPa。通俗来讲，就是在土层深处铺设管网及排水板，将地基的水分抽取出来，等土层充分压实，才能满足厂房建设条件。如今地块实测地基承载力达到120kPa，“简单理解，每平方米放上12吨重物，地面也不会凹陷，这个承载力完全可以满足汽摩配行业大部分生产需求。”吴金兵说。

据悉，项目预计2027年4月全面结顶，2028年12月投产，达产后年产值20亿元。

来 源：人民网

原标题： 厂房“私人定制” 浙江瑞安园区建设出新招

作者 贾洁楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com