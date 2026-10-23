中国新闻网 2026-10-23 10:11:19

10月22日22时33分，西藏自治区那曲市巴青县发生7.0级地震，震源深度10千米。那曲市抗震救灾指挥部公布，截至10月23日5时20分，经进一步排查统计，地震已造成16人遇难，46人受伤，其中重伤11人、轻伤35人；房屋倒塌及受损情况339户；牲畜棚圈受损20座。

10月22日22时33分，西藏自治区那曲市巴青县发生7.0级地震，震源深度10千米。那曲市抗震救灾指挥部公布，截至10月23日5时20分，经进一步排查统计，地震已造成16人遇难，46人受伤，其中重伤11人、轻伤35人；房屋倒塌及受损情况339户；牲畜棚圈受损20座。

目前救灾物资已陆续抵达灾区，各方救援力量正在全力开展抢险搜救、伤员救治等各项抗震救灾工作。

10月23日凌晨，消防救援力量在西藏那曲巴青县岗切乡地震灾区进行搜救、排查。(西藏消防供图)

救援力量方面，截至10月23日清晨，西藏自治区已累计出动112车、744人、521台套装备分别从拉萨、那曲、昌都等方向赶往震中开展应急救援。其中西藏消防救援总队82车347人、15只搜救犬分别从那曲、昌都、拉萨赶往震中，23日凌晨4时许，索县消防救援大队已到达岗切乡纳贡村等地进行搜救、排查；西藏天顺应急抢险队、应急管理部自然灾害工程救援拉萨基地、西藏蓝天救援队等救援人员携装备分别赶往震中。西藏军区8车98人已向那曲机动；武警西藏总队20车243人已向那曲机动。

据西藏自治区交通运输厅介绍，截至23日1时40分，那曲公路事业发展和应急保障中心已排查国道317线、349线、345线等国省干线，累计排查公路1710余公里。经初步核查，G317线索县至比如县扎拉乡方向部分路段因山体落石实行交通管制。经公路养护部门连夜清理，该路段已于23日3时抢通。

医疗救治方面，西藏已启动三级医疗救治应急响应。西藏自治区人民医院先后派出急诊、胸外、骨科、重症、影像等十余名专家，携移动CT车1辆、救护车1辆及应急药品前往现场指导医疗救治；协调那曲市就近抽调救护车24辆，派出医护药专业技术人员80人、卫生防疫人员16人、血液保障人员2人共96人驰援；调度拉萨市、山南市、昌都市15辆救护车，随车配备医护人员和急救药品赶赴现场。

中国铁路青藏集团有限公司23日凌晨介绍，此次地震波及青藏铁路格尔木至拉萨段部分区段，铁路部门紧急扣停途经列车。为确保旅客列车安全，铁路部门立即启动应急预案，封锁区间进行设备全面巡检。旅客列车乘客安全，铁路部门已准备充足的食品、饮用水等应急物资，保障旅客需求。

那曲市气象台发布的《气象服务信息》显示，预计未来3天，巴青县岗切乡、玛如乡有阵雪，风力在7级左右。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 西藏那曲巴青7.0级地震已造成16人遇难46人受伤

记者 江飞波

本文转自：温州新闻网 66wz.com