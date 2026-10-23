外媒：特朗普致电马斯克，要求解除对乌克兰“星链”限制
中国新闻网 2026-10-23 10:14:23
据美国《华尔街日报》22日报道，美国总统特朗普致电美国企业家马斯克，要求他解除对乌克兰境内“星链”卫星通信系统军事化版本的相关限制。
据美国《华尔街日报》22日报道，美国总统特朗普致电美国企业家马斯克，要求他解除对乌克兰境内“星链”卫星通信系统军事化版本的相关限制。
据路透社报道，当被问及是否与马斯克交谈过时，特朗普告诉记者，“我不想对此发表评论，无论是我打的电话还是别人打的电话，我觉得都无关紧要。总之，他恢复(相关服务)了。”报道称，特朗普没有进一步解释说明。
美国官员和知情人士此前透露，马斯克下令降低乌克兰所依赖的军用级“星链”网络速度，这一决定在基辅引发恐慌，并在美国总统特朗普领导的政府内部造成混乱。
乌克兰总统泽连斯基当地时间19日与美国国会议员代表举行线上会晤时还表示，乌方需要“星链”和“星盾”更高速运行。他指出，在前线“星链”和“星盾”的使用仍然受限，短时间内接连3次未收到导弹来袭预警。
“星链”和“星盾”均由美国太空探索技术公司(SpaceX)研发，前者提供商业服务，后者是“星链”系统的军事化版本，两者共用部分卫星技术和基础设施，“星链”限速会影响“星盾”使用。目前，乌军拦截俄军空袭、协调前线作战等行动都高度依赖“星盾”。
来 源：中国新闻网
原标题： 外媒：特朗普致电马斯克，要求解除对乌克兰“星链”限制
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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