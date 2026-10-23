中国新闻网 2026-10-23 10:15:51

俄罗斯总统普京22日接受俄电视节目主持人扎鲁宾采访时表示，重启俄罗斯、美国、乌克兰三方会谈目标是就确保俄罗斯和乌克兰的未来安全达成协议。

俄罗斯总统普京22日接受俄电视节目主持人扎鲁宾采访时表示，重启俄罗斯、美国、乌克兰三方会谈目标是就确保俄罗斯和乌克兰的未来安全达成协议。

普京说，在战场上击败俄罗斯是不可能的，想要让俄罗斯遭受“战略性失败”完全不切实际。抱有这种想法的人应认清当今现实，并意识到与俄罗斯和谐共处才是更好的选择。欧洲各国人民并不希望与俄罗斯开战，俄罗斯同样没有这种想法，俄罗斯并不准备与欧洲进行任何形式的战争。

普京称，俄罗斯无意与乌克兰发生战争，从冲突爆发之初俄方就主张通过和平方式解决问题，现在依然愿意通过谈判寻求解决方案。他表示，希望俄乌能够达成和平协议，俄方对此持开放态度。“但如果有人执意选择另一条道路，那也无妨，那就走另一条路好了”。他强调，无论如何，俄罗斯都将完成既定任务，实现“特别军事行动”的所有目标。

普京表示，通过与美国总统特使威特科夫的会谈，俄美已就重启俄美乌三方会谈达成共识。三方会谈旨在讨论在达成最终和平协议后如何保障俄罗斯和乌克兰的安全问题，而非仅仅为了短暂停火。俄罗斯已做好准备恢复这些接触，以实现这一目标。

普京同时表示，美方代表在会谈中指出，若要讨论俄罗斯与乌克兰的未来安全问题，也需要讨论涉及更广泛的欧洲安全架构。对此他也表示同意，“接下来，我们将密切关注局势的发展”。

来 源：中国新闻网

原标题： 普京：俄美乌三方会谈目标是讨论俄乌安全保障

本文转自：温州新闻网 66wz.com