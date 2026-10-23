人民日报 2026-10-23 10:16:34

最近，有两件事让职教生感到振奋。

当人们不再以学历论英雄，不再问“上技校有没有用”，而是开始思考“怎样在这条路上走得更远”，技能人才的舞台将更加广阔

最近，有两件事让职教生感到振奋。

教育部启动实施第二期“双高建设计划”，遴选出220所职业院校，打造技能型高校“国家队”。

第四十八届世界技能大赛，中国代表团获得41枚金牌，连续5届位居金牌榜、团体总分第一。

职业教育持续发力，技能人才表现优异，印证一个事实：一技之长可安身、可兴企、可报国，可通向星辰大海。

世界技能大赛上，来自烟台城乡建设学校的薛浩鑫，在抹灰与隔墙系统项目中做到了最高水平；来自安徽新东方烹饪高级技工学校的王天祥，获得糖艺/西点制作项目金牌。砌墙可以砌成世界冠军，喷漆可以喷出国际金牌，刮大白也能刮出能工巧匠……新时代的技能成才故事，何以在各行各业演绎？

匠心成就不凡，技艺触达梦想，得益于系统性的托举。

我国已在轨道交通装备、城市更新、工业母机等7个领域组建国家行业产教融合共同体，共同推进高技能人才培养。现代职业教育打开通道，成熟的产业体系提供实践场景，构筑起技能青年成长的丰厚沃土；不断健全的激励机制和上升路径，让职称评定、深造通道、人才认定不再被一纸文凭卡住……教育筑根基，产业造沃土，制度作支撑，人才奋楫争先，绘就了技能青年竞相出彩的时代图景。

政策引领下，全社会正在重塑对“人才”和“成才”的定义，也在校准一代人的择业坐标。

来自贵州正安、受益于职业教育对口支援的焦娇，在本届技能大赛摘得车身修理金牌。“技能让我走出大山”，焦娇的感慨证明，技能帮助其走出地理的大山，也走出成见的大山。当人们不再以学历论英雄，不再问“上技校有没有用”，而是开始思考“怎样在这条路上走得更远”，技能人才的舞台将更加广阔。

作为轨道车辆技术项目参赛的唯一女选手，何晓嫚徒手抬起近50斤重的车门挡板，打破了所谓“女子干不了硬核工科”的臆断，更斩获大赛最高荣誉阿尔伯特·维达大奖。凭手艺立身，靠奋斗出彩，激励越来越多有识青年走上技能成才这条道路。

中国职业教育，为何被世界技能组织主席称为“典范”？不只是因为近年来中国屡屡在世界技能大赛金牌榜上拔得头筹，更在于教育科技人才一体发展。

高铁纵横、“嫦娥”探月、大飞机翱翔、新能源汽车出海，背后既有实验室里的持续突破，也有车间里的毫厘精进。我国技能劳动者数以亿计，他们不是候补或配角，而是支撑服务业从规模转向质量、制造业从“造得出来”转向“造到极致”的生力军。从教育筑基到产业赋能，从机制保障到观念革新，技能成才的生态已经成形。

当更多青年愿意把冷板凳坐热、把硬骨头啃下、把毫厘之功练到极致，高质量发展就有更为坚实的基础。以一技之长，投身强国建设、民族复兴伟业的时代洪流，这正是新时代技能人才最动人的模样。

作者：孟海鹰

原标题：拆掉技能成才的“成见之山”（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com