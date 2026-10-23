中国新闻网 2026-10-23 10:17:55

法国总统马克龙当地时间22日称，未来数日将禁止非法抗议活动。他同时建议这期间不要举行游行示威。

法国总统马克龙当地时间22日称，未来数日将禁止非法抗议活动。他同时建议这期间不要举行游行示威。

马克龙是当天在巴黎主持召开安全会议后发表上述言论的。他表示，法国官方希望能够保护城市中心，特别是各类商铺。政府会审查工会组织提交的游行示威申请，但会建议使用替代路线，减少对商业场所的影响。他说，将“尽可能”阻止由非工会组织主导的抗议活动。

马克龙还就17日抗议活动发生骚乱表示，当时存在预判失误，且事态发展令人措手不及。法国17日遭遇大规模游行示威和抗议活动，数十万人参与。抗议活动期间，多地发生暴力冲突，全法至少3000家商铺遭劫掠，一些公共建筑遭破坏。

当地时间10月22日，巴黎警方严密防范抗议活动，调集多辆警车封锁道路，禁止违法的游行示威。 中新社记者 李洋 摄

22日的安全会议出席者包括总理勒科尔尼及相关部长、情报官员等，会议主要议题是应对目前的抗议活动。据法国媒体报道，马克龙还将于23日主持召开国防委员会会议，研究如何采取进一步措施。

在巴黎，警方22日严密防范抗议活动，调集多辆警车封锁道路，禁止违法的游行示威。当天在巴黎街头举行的一场法国青年抗议活动起初遭到警方禁止，但最终获准进行。

巴黎等多个法国城市22日继续实施局部宵禁。巴黎警察局表示，巴黎共和国广场等区域的宵禁将持续至26日。

对于24日的新一轮抗议活动，巴黎的游行路线已基本确定；里昂、马赛等城市则禁止举行抗议。此外，巴黎卢浮宫、奥赛博物馆等场所计划24日不对外开放。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 法国总统马克龙称未来数日将禁止非法抗议活动

记者 李洋

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