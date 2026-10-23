人民日报 2026-10-23 10:17:29

谁能把产业变风景、流量变“留量”，谁就能让消费从“一阵风”变“四季春”

最近观察到一个现象：供给端正越来越向消费端靠近。

在浙江，多处专业市场成为消费新去处：桐乡濮院羊毛衫市场吸引游客拖着行李箱采购，诸暨山下湖珍珠小镇推出开蚌体验活动，海宁皮革城增加水鼓互动秀、民谣乐队演奏等休闲项目。

在云南昆明，东风广场的花街市集引入斗南大宗鲜花批发拍卖模式，市民游客看着大屏上的价格变化参与鲜花拍卖。数智鲜花零售拍场，助力该市集日均售出鲜花约1500枝。

熟悉的商品，有了新的买卖方式；已有的产业，迎来更广泛的消费者。濮院的采购热、珍珠小镇的新鲜体验、花街市集的拍卖大屏，都在讲述同一个道理：需求从未走远，只是等待一条被激活的路径、一种被唤醒的方式。

习近平总书记强调，“提升供给体系对国内需求的适配性”。群众需求不断变化，供给也要随之调整。14亿多人的衣食住行、欢声笑语，是取之不竭的需求宝库。谁能以创意替换寻常、把熟悉做出新意，用新场景激活旧动能，用新体验重塑旧价值，谁就能把存量做成增量，让消费潜能充分释放。

消费扩容，不一定是“买更多”，还包括“买不同”。换一种卖法，就可以换一种体验，带来新的市场。山东青岛啤酒博物馆里，游客看酿造流程、品刚下线的鲜啤，生产现场成为体验内容。商品是船，体验是帆，文化是风。无帆无风，船只能停泊；有帆有风，便能驶向更广阔的消费蓝海。当市场变景区、交易变体验、产地变目的地，静态的拥有变为动态的体验，单向的购买变为双向的互动，常见的商品和服务也能释放出新的吸引力。

让消费意愿化作实实在在的交易，既要疏通路上的堵点，也要打消购买中的顾虑。今年国庆假期，全国200万人次机场和一类高铁站枢纽实现租车站点全覆盖，方便旅客落地自驾。广东邮政快递企业推出异地行李寄递、农特产品速运、节日礼品专属寄递等便民服务，帮助游客卸下行囊、寄走特产。物流是否便捷、售后是否可靠、品牌标识是否鲜明，影响着消费者能否从“头回客”变成“回头客”。打通生产与消费之间的“每一公里”，消费市场就能红红火火。

提振消费的下一程，不只是新商品、新服务的“独角戏”，也是一场融合创新的“大合唱”。江苏常州船用电缆厂保留红砖外墙和高大桁架，引入茶馆、音乐会，成为假日休闲街区。产业记忆有了可体验的形式，闲置空间找到新用途，靠的是对资源价值的重新发掘，离不开内容和运营方面的持续投入。谁能把产业变风景、流量变“留量”，谁就能让消费从“一阵风”变“四季春”。

今年国庆假期，外骨骼机器人帮助游客省力登山，智能眼镜提供导览新体验。10月1日至6日，重点平台外骨骼助力器、智能眼镜销售额分别同比增长12.8%、100%，各类智能、绿色、健康商品需求旺盛。生活里的具体需要，正为新技术、新产品开辟应用空间。加快建设全国统一大市场，减少流通成本和制度性障碍，让供给和需求更好实现互动，消费活动就能给消费者带来更优的体验感和获得感。

消费者对美好生活的期待没有终点。以新场景唤醒旧供给，新体验点亮老品牌，新流通连接大市场，新治理涵养好生态，回应和满足千家万户的美好需要，一次次消费所释放的将不仅是发展动能，更包括人文情怀和生活暖意。

作者：孟繁哲

原标题：“出产地”何以成“目的地”（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com