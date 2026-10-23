人民日报 2026-10-23 10:18:13

艺术的气息氤氲在津门大地、海河两岸。

听吧，天津大剧院，交响乐的音浪从乐池涌起；赏吧，天津音乐厅，室内乐弦音在穹顶下交织；看吧，中国大戏院，京剧、评剧、河北梆子等戏曲及话剧接续上演……

不仅是剧院内，走到户外，海河畔“桥边音乐汇”持续大半年，意式风情区洋楼前飘出歌剧咏叹调，金街“大铜钱”广场演出户外沉浸版话剧《日出》片段，蓟州山村广场上河北梆子唱进乡亲们心里，艺术韵味弥漫在城市和山村。无论买不买票、懂不懂行，普通人都能与精彩的文艺演出不期而遇。

城市需要演出，大众需要艺术。当舞台从封闭空间转向公共空间，高雅与通俗便交相辉映。剧院、音乐厅把艺术“立起来”，守住专业水准与经典传承；桥边、街巷的舞台把文化“播下去”，扎根在普通人生活中，构成现代城市的文化生态。

回答好“为谁演”，演出从剧场走出，直达基层、走进群众。过去看一场歌剧、听一场音乐，免不了买票进场、对号入座，艺术与日常生活之间隔着一道大门。如今，海河上的桥梁成为布景，曾经只在音乐厅里响起的旋律飘到桥边，以往需要买票才能欣赏的剧目走上街头。普通人沉浸其中，艺术的感染力不言自明。

放眼全国，2026北京公园艺术季“艺聚汇”，“颐韵清音”京剧专场在颐和园德和园大戏台上演；陕西西安大唐不夜城，唐风乐舞演艺吸引游客；四川成都望江楼公园及锦江夜游推出丝竹雅集；江苏苏州网师园，昆曲、评弹表演呈现“移步换景、十步一戏”妙趣……行人愿意驻足观看，老人听见熟悉的乡音，孩子记住一段旋律。艺术离人越近，就越能走进心里、化作记忆。

“谁在演”？专业演员“走下去”，群众演员“走上台”。在亲水码头，天津交响乐团献上户外演出。一曲终了，掌声四起，孩子好奇地凑近乐器，大人跟着哼出旋律。陕西渭南“一元剧场”里，社区电工登台吼秦腔。贵州“村超”赛场上，村民既是球员也是演员，中场休息时表演民族歌舞。上海街头艺人持证上岗，经过培训后在城市街巷开唱。

何为新大众文艺？为群众演，也请群众演，既激发专业演员的激情，也点燃群众“上台试试”的热情。观与演形成良性互动，少了剧场中的物理边界，多了表演与观演的直接交流，艺术之树也在生活之水的浇灌中汲取新的营养。

一场演出火了不难，难的是让艺术持久地滋养生活。天津的“桥边音乐汇”从4月中旬启动，持续到10月底，不是“办一阵就收场”，而是“周周有歌声、季季有华章”。浙江乌镇，既有“仲夏夜”特别演出季，又做到“秋天有戏”，游客为戏而来，居民与戏共生。江西景德镇陶溪川将废弃老瓷厂改为文创街区，周末夜间有音乐演出，还引入非遗展示和小戏演出，老厂房焕发新生。当艺术从“偶遇”变成“陪伴”，普通人在周末傍晚、下班路上、回乡过节时，总有文化活动在静候，这正是以文化人、以文惠民的题中应有之义。

习近平总书记指出：“着力提升公共文化服务水平，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。”把舞台搭到群众身边，把话筒递给普通百姓，把演出排进日常时光，不断创新公共文化服务供给，商业演出与公益演出协同并进，群众在一次次驻足、聆听、感动中，定能共享更实在、更丰盈、更普惠的“文化获得感”。

（作者为本报天津分社记者）

作者：武卫政

原标题：当艺术从“偶遇”变“陪伴”（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com