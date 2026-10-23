人民日报 2026-10-23 10:19:05

不久前，江苏省第二十一届运动会在连云港开幕。这次省运会主要比赛场馆全部依托现有场地改扩建，器材设备遵循“能借不租、能租不买”原则。这在一些人看来，显得有些“小气”。

换个角度看，情形大不一样。赛事期间，40多家A级旅游景区对参赛人员免首道门票，省运文旅消费券面向全社会发放，近800家经营主体参与促消费活动，近百个“第二现场”观赛点联动夜间街区。与场馆建设投入相比，文旅待客又显得很“阔气”。

节俭办赛不是权宜之计，而是对公共资源负责、对人民期待负责。场馆改造充分兼顾全民健身需求，赛后将转型为集赛事展演、全民健身、文化休闲于一体的城市体育综合体。这不是简单少花钱，而是注重让公共投入产生长期效益。

既要把每一分钱都花在刀刃上，也要懂得“四两拨千斤”。东道主连云港首次在筹委会设立赛事经济促进部，推出“共铸金箍棒”计划，出台商文旅体健农融合促消费总体方案，把观赛、游玩、购物、品鲜串联成一体化消费链条。这种“阔气”，其实是以赛事为杠杆，撬动城市消费提质、文旅融合升级，让省运红利更广泛惠民。

“小气”与“阔气”并不矛盾，统一于为民造福。省下的是“面子钱”，提升的是获得感。1892名开幕式演职人员中过半为连云港当地群众，体现了全民参与、全民共享、全民喝彩的办赛初衷。“小气”与“阔气”的统一，是对“为谁办赛”的清醒回答。把节俭办赛理念贯穿全过程，把惠民利民作为出发点和落脚点，才能让赛事流量转化为经济增量、发展质量。

省得其所，大方有度，让每一分投入都转化为民生福祉。这是省运会应有的样子，也是我们做好各项工作不变的追求。

（摘编自《新华日报》，原题为《省运会的“小气”与“阔气”》）

作者：胡 波

原标题：“小气”与“阔气”（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com