中国新闻网 2026-10-23 10:19:22

中国裁军事务大使李驰江21日在联大第一委员会作关于外空问题的专题发言时表示，中方主张不在外空搞“大国竞争”和阵营对抗。

中国裁军事务大使李驰江21日在联大第一委员会作关于外空问题的专题发言时表示，中方主张不在外空搞“大国竞争”和阵营对抗。

李驰江说，当前，外空军备竞赛与武器化已成为现实威胁。美国将外空界定为“作战疆域”，公开承认在轨部署太空控制武器，向国际社会释放出极其危险的信号。大多数国家维护外空安全愿望与一国称霸外空的矛盾空前尖锐，这是外空安全面临的最大挑战。

李驰江表示，防止外空军备竞赛和武器化是外空安全治理的最紧迫任务。不解决这个根本问题，外空领域的其他规则都将受到冲击。各国应坚持“外空战打不赢也打不得”理念，放弃“主导外空”战略，不在外空搞“大国竞争”和阵营对抗。

李驰江表示，要加强谈判缔结外空军控条约的国际努力，坚持多边协商，反对双重标准，重视新兴问题治理。中俄“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”(PPWT)草案是当前唯一的外空军控法律文书建议，中方欢迎各方讨论完善PPWT文本，用好联合国“防止外空军备竞赛”政府专家组共识报告，支持推进“全面防止外空军备竞赛”开放式工作组工作，为外空军控法律文书贡献更多实质性要素。外空规则应由各国共同制定，不能搞小圈子、排他性安排。一边放任在轨部署武器的行为，一边搞“选择性军控”，无助于维护外空和平与安全。

来 源：中国新闻网

原标题： 中方主张不在外空搞“大国竞争”和阵营对抗

本文转自：温州新闻网 66wz.com