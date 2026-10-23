温州日报 2026-10-23 10:37:52

近日江苏盐城的周先生反映，2024年5月11日晚，他13岁的儿子小天因为一双新球鞋，被15岁同学小海不断挑衅，在宿舍遭到殴打，最终重伤二级。小天受伤后多次找宿管求助，宿管迟迟没有联系家长，延误两小时，直到孩子昏迷才上报。2026年4月，当地法院一审宣判，施暴者小海因故意伤害罪，获刑四年六个月。而事发当天，学校刚开过预防欺凌大会。校园防欺凌不能只停留在开会，紧急救助的处置环节更不能缺位。

近日江苏盐城的周先生反映，2024年5月11日晚，他13岁的儿子小天因为一双新球鞋，被15岁同学小海不断挑衅，在宿舍遭到殴打，最终重伤二级。小天受伤后多次找宿管求助，宿管迟迟没有联系家长，延误两小时，直到孩子昏迷才上报。2026年4月，当地法院一审宣判，施暴者小海因故意伤害罪，获刑四年六个月。而事发当天，学校刚开过预防欺凌大会。校园防欺凌不能只停留在开会，紧急救助的处置环节更不能缺位。 来 源：温州日报 原标题： 校园霸凌致少年失明偏瘫 判决之后更须追问校园责任 本文转自：温州新闻网 66wz.com