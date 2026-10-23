星巴克“消费入座”，照见了什么？
10月22日起，星巴克在全国门店施行“消费入座”，并摆放《第三空间倡议》提示牌，同时承诺对孕妇、行动不便者等特殊群体优先提供帮助。消息一出，有人觉得座位本就该优先保障付费顾客，也有人认为那种可以短暂歇脚的松弛感正在被收拢。
过去几年里，类似争议反复出现：西安有门店劝离未消费顾客， 天津有门店摆放“消费入座”桌牌。今年9月，有网友发视频说南充门店因户外座椅长期被占，一度用铁链锁住桌椅。这些事件说明，门店一线早已承受着座位资源被占用的压力。如今，星巴克把原本分散在各地的尝试升级为全国统一口径，不再只是个别店员的口头提醒，而变成一份正式倡议。
问题的复杂性在于，我们不能一边期待企业承担公共空间的职能，一边又指责它按商业逻辑操作；同样，也不能因为企业依法立规，就把所有质疑都视为“不理性”。之前星巴克门店允许不消费的人坐一会儿，给路人提供热水，给学生留一张桌子，这未必直接带来收入，却沉淀为品牌温情的部分。规则回缩时，消费者用品牌自己讲过的故事反问几句，并不算苛求。
更深一层看，这场争议照见的也不只是某家咖啡店的座位规则，由此可以讨论城市公共空间供给的话题。当一座城市里免费、体面、可短暂停留的地方不够充裕，商业场所的“准公共品”属性就会被放大。企业愿意补位，当然值得肯定；但城市也不能把公共停留需求长期寄托在商业空间上。
近年来，一些地方打造城市公共空间，出现一批不同规模、不同特色的诸如“城市会客厅”的案例，通过“微改造”、场景共生的方式，把原本闲置的空间变成了兼具公共属性、文化温度的城市共享节点。
对面向大众的商家来说，合法是底线，体验是考场，分寸是答案。“消费入座”可以执行，但不宜执行得生硬；消费者可以表达失望，却也不宜把企业的自愿提供，当成必须履行的义务。话题继续展开，也许是公共供给合理统筹、企业规则保持柔性、消费者包容看待。
作者：金台岩
原标题：人民锐评：星巴克“消费入座”，照见了什么？
来 源：人民网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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