中国新闻网 2026-10-23 10:20:52

据美媒援引美国国防部高级官员的话报道称，五角大楼计划2027年启动在丹麦自治领地格陵兰岛上的军事设施扩建工程。

据美媒援引美国国防部高级官员的话报道称，五角大楼计划2027年启动在丹麦自治领地格陵兰岛上的军事设施扩建工程。

资料图：当地时间5月21日，美国在格陵兰岛首府努克的领事馆新址举行开馆仪式，格陵兰岛当地民众在美领事馆新址外举行抗议活动。（视频截图）

据报道，一名国防部高级官员透露，五角大楼将利用冬季评估格陵兰岛军事设施扩建方案，目标是在明年动工新建设施。

报道称，这名官员还表示，他们正在研究讨论推进机场跑道改造。此外，美方推进升级，旨在支撑运输机、战斗机部署，并容纳更多驻军。

一位高级国防官员告诉记者：“目前我们正处于计划阶段，因为考虑到天气，几乎没有时间立即采取行动。”

来 源：中国新闻网

原标题： 美国或于明年开始扩建格陵兰岛军事设施

本文转自：温州新闻网 66wz.com