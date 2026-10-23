人民网 2026-10-23 10:22:30

用户只想买一件商品，却有人想把用户的个人信息也变成商品。

用户只想买一件商品，却有人想把用户的个人信息也变成商品。近期，媒体记者在淘宝、抖音、拼多多、闲鱼等多个平台调查发现，一些商家打着“精准投送”“私域获客”的旗号，提供所谓“截流获客”“高意向客户推送”等营销服务。令人担忧的是，部分服务背后涉及非法采集、交易用户个人信息，甚至通过技术手段破译手机号并进行售卖，形成了从信息抓取、技术破解到交易变现的灰黑产业链。

算法推荐本身是数字经济的重要应用技术。面对海量信息和商品，算法能够分析用户偏好，提高匹配效率，降低消费者搜索成本，也为企业提供了更高效的营销渠道。从电商购物到内容消费，从出行服务到生活资讯，个性化推荐已深刻改变日常生活。尤其在数字经济加快发展的背景下，数据要素的合理流动和高效利用，对促进产业创新、提升资源配置效率具有重要意义。

但算法能够识别用户需求，并不意味着任何经营主体都可以随意获取、交易用户信息。用户为获得平台服务而提供个人信息，并不等于授权第三方商家无限制地使用这些信息，更不意味着个人隐私可以成为公开交易的商品。个人信息保护法明确规定，处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，收集个人信息应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集；法律同时禁止非法买卖、提供或者公开他人个人信息；通过自动化决策方式进行信息推送、商业营销，也应当提供不针对个人特征的选项或者便捷的拒绝方式。

无论技术如何演进、商业模式如何变化，以非法方式收集、破解和买卖个人信息，都不能披上“精准营销”的外衣进而获得合法性。

尤其需要看到的是，个人信息一旦进入灰黑产业链，其风险往往远超普通商业骚扰。消费偏好、联系方式等信息经过交叉分析和关联识别，可能形成更加完整的个人画像。这些信息不仅可能被用于过度营销，还可能成为电信网络诈骗、精准骚扰等违法犯罪活动的工具。从这个意义上说，个人信息保护不仅关乎消费者的个人权益，也关系到数字经济运行的安全基础。

算法越是能理解人的需求，越不能把人的隐私当作生意。让技术留在法治轨道上，让商业效率与个人信息保护并行，算法推荐才能更好地成为服务改善生活的力量，而不是侵扰生活的入口。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：算法可以懂需求，但不能越过隐私红线

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com