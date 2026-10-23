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全球超八成新船订单涌向中国

央视 2026-10-23 10:22:30
今天（23日），工业和信息化部发布2026年1—9月全国船舶工业统计数据，造船业三大指标持续全球领跑，中国造船继续占据全球市场主导地位。

　　今天（23日），工业和信息化部发布2026年1—9月全国船舶工业统计数据，造船业三大指标持续全球领跑，中国造船继续占据全球市场主导地位。

　　最新数据显示，2026年1—9月，我国造船完工量5805万载重吨，同比增长50.7%；新接订单量17529万载重吨，同比增长163.2%；截至9月底，手持订单量39913万载重吨，同比增长64.8%。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的63.6%、81.8%和72.4%。

　　不仅三大造船指标继续全球领跑，船舶绿色转型也跑出加速度。我国新接绿色动力船舶订单国际市场份额达74.1%，比1—6月提高5.7个百分点。

　　

来　源：央视

原标题： 全球超八成新船订单涌向中国

记者 崔霞 李宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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