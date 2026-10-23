温州日报 2026-10-23 10:38:33

演员吴越向央视新闻独家回应被AI仿冒带货：“我想首先得告诉人家这个东西不是我卖的”。遭遇被换脸，最怕的是粉丝真信、真有人下单，而“举报步骤太多、投诉失败”……更让维权之路难上加难。

演员吴越向央视新闻独家回应被AI仿冒带货：“我想首先得告诉人家这个东西不是我卖的”。遭遇被换脸，最怕的是粉丝真信、真有人下单，而“举报步骤太多、投诉失败”……更让维权之路难上加难。

来 源：温州日报

原标题： 你以为是明星带货，其实是AI换脸圈钱！别让一张假脸轻易掏了钱包

本文转自：温州新闻网 66wz.com