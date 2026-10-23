壹时评：长江大保护，护的是江河也是人心

人民网 2026-10-23 10:23:34

1998年夏天，长江武汉龙王庙闸口，16名共产党员立下一块“誓与大堤共存亡”的生死牌。

1998年夏天，长江武汉龙王庙闸口，16名共产党员立下一块“誓与大堤共存亡”的生死牌。那一年，武汉军民先后抵御八次洪峰，千里江防上竖起2610块生死牌，龙王庙这块就是其中之一。如今，这块生死牌的原件珍藏于国家博物馆，而龙王庙·抗洪精神主题公园在今年“七一”前夕完成改造提升，375米临江防洪墙成为市民可漫步、可休憩的景观长廊。

同一片江岸，从“险段”到“公园”，改变的不仅是风景，更是治理理念。龙王庙地处长江与汉江交汇处，历来是武汉防汛的心腹之患。过去，守护它靠的是沙袋、血肉和意志；今天，守护它靠的是堤防工程、常态化巡查和生态廊道。江汉区河道堤防管理所管辖2.13公里堤防岸线，工作人员平均每天走两个来回，防汛重心已从“死守险段”转向“日常防护”。抗洪精神没有消失，它从生死线上的呐喊，变成了守护城市安宁的日常责任。

汉口历史风貌区的更新，也在回答同一个问题：老城该如何被对待？洞庭街81号由原法国领事馆旧址与周苍柏公馆旧址围合而成，院内77棵原生树木被完整保留，其中树龄最大的法桐已有119年。修缮坚持“修旧如旧、最小干预”，新增建筑限高不超过5米，有的甚至为老树让路。今年10月1日开放后，仅国庆假期就吸引超20万人次到访。

更重要的是，这里没有把保护变成封存，也没有把更新变成驱离。游客可以走进百年院落看展、喝咖啡，周边居民仍照常买菜、散步、带孩子在喷泉边玩耍。老建筑不再是围栏里的标本，而是重新长回城市生活里的公共空间。汉口历史风貌区总面积6.02平方公里，更新坚持保留为主、适度修缮，没有简单大拆大建。这种“绣花式”微改造，让老城既留住记忆，也留住烟火。

如果把这些片段放到长江大保护实施以来的变化里看，意义会更加清晰。长江干流水质已连续6年稳定保持Ⅱ类，湖北沿江地区累计腾退修复岸线超180公里、复绿856万平方米，江豚种群数量恢复到1426头，曾经被生产功能挤占的岸线逐步还给市民和自然。长江大保护修复的不只是自然生态，也是人与江河、城市、历史之间的关系。

龙王庙的堤，守护的是安澜；洞庭街81号的院落，守护的是记忆；博物馆里的红色文物与荆楚文脉，守护的是精神。长江奔涌千年，既孕育灿烂文明，也激荡改天换地的革命星火。历史从来不是孤立的陈列，它应当继续滋养一座城市的前行。

真正好的保护，不是把江河锁进围栏，也不是把老城做成橱窗。它应当让一江清水继续流淌，也让抗洪誓言、老城院落、红色记忆、市井烟火都回到人的日常里。江河长安澜、老城有烟火、历史有回响，这是长江大保护最可感的成果。

作者：徐玉涵

原标题：何以中国丨壹时评：长江大保护，护的是江河也是人心

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com