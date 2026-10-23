温度新闻 2026-10-23 10:38:56

星巴克“消费才可入座”，争议的背后，其实是一个很现实的问题：在城市里走累了，想找个地方坐一会儿，难道一定要先买点什么？说到底，商家可以关上自己的门，但城市不能没有敞开的角落。

星巴克“消费才可入座”，争议的背后，其实是一个很现实的问题：在城市里走累了，想找个地方坐一会儿，难道一定要先买点什么？说到底，商家可以关上自己的门，但城市不能没有敞开的角落。

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原标题： 星巴克“消费才可入座”赞成或反对都不重要 我只想累了有个地方坐坐

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